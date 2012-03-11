خانواده ها گرایش بیشتری به رویکرد قرآنی کانونهای مساجد دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز آژیده با بیان اینکه آموزشهای قرآنی باید در کانونهای فرهنگی هنری مساجد پررنگتر شود، گفت: این آموزشها به خصوص در سنین پایین برای کودکان می‌تواند در کیفی تر کردن فعالیتهای کانونها و رغبت بیشتر مردم به فعالیتهای مسجدی موثر باشد.

وی افزود: مشارکت مردمی در فعالیتهای فرهنگی هنری مساجد در کنار حمایتهای دولتی می تواند منجر به توسعه کانونهای فرهنگی هنری گردد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه توسعه فرهنگی به عنوان یک اولویت در کشور مورد توجه است و در واقع یک پیش نیاز برای توسعه اقتصادی نیز محسوب می شود، تاکید کرد: توسعه فرهنگی مسجد محور می‌تواند توسعه اقتصادی را نیز در مسیر حقیقی خود قرار داده و از ایجاد انحراف جلوگیری نمایند.

وی با تاکید بر لزوم بصیرت افزایی در میان اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: در کنار فعالیتهای قرآنی و فرهنگی توجه به مباحث ولایی باید مورد توجه جدی متولیان این کانونها قرار گیرد.

آژیده گفت: توفیق امروز ایران اسلامی و سربلندی در مقاطع و مراحل مختلف نیز مرهون توجه همزمان به قرآن و ولایت است.

وی افزود: ‌تبیین نقش ولایت و بیان جایگاه آن در جامعه می‌تواند جوانان و نوجوانان را در مقابل شبهات و هجمه های فرهنگی دشمنان مصون نگه دارد و کانونهای فرهنگی هنری مساجد بهترین محل برای این مقوله محسوب می‌شود.