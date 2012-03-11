نویسندگان کتب تاریخی بیشتر به مسئله غدیر بپردازند

محمود حکیمی در حاشیه نمایشگاه کتاب استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند انتشار کتب تاریخی در کشورمان اظهار داشت: کتابهای منتشر شده در سالهای اخیر هم دارای نقاط قوت و هم دارای نقاط ضعف هستند.

وی تصریح کرد: کتابهای تاریخی منتشر شده در کشورمان باید بیش از گذشته به مسئله غدیر بپردازند.

حکیمی ادامه داد: در واقعه غدیر حضرت رسول اکرم(ص) به طور قطعی وصی خود را معرفی کردند ولی متاسفانه شرایطی پیش آمد که دستور حضرت رسول انجام نشد.

این نویسنده برجسته یادآور شد: عدم اجرای دستور رسول اکرم که حضرت علی(ع) را به عنوان وصی خود معرفی کرده بود موجب شد که جامعه اسلامی دچار مسائلی شود که هنوز هم گرفتار آن هستیم.

حکیمی با تاکید بر اینکه در کتب تاریخی باید به واقعه غدیر بیشتر پرداخته شود، افزود: این در حالیست که در زمان امویان احادیث زیادی جعل شد به طوریکه بسیاری از احادیث ذکر شده در کتب اهل سنت جبرگراست و باید نویسندگان متون تاریخی به این مسائل بیشتر بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه امروز وظیفه ماست که به تاریخ اسلام اهمیت بدهیم، یادآور شد: کتاب الغدیر یکی از آثار ارزشمندی است که در این زمینه به نگارش درآمده که باید مورد مطالعه قرار گیرد.

این نویسنده برجسته با تاکید بر اهمیت تاریخ در ملل مختلف تصریح کرد: من به عنوان یک مورخ بیش از 22 جلد کتاب تاریخ برای نوجوانان نوشته ام و هفت جلد کتاب نیز برای بزرگسالان زیر چاپ دارم.

حکیمی با تاکید بر اینکه در طول تاریخ جنگهای زیادی بین ادیان صورت گرفته است، ادامه داد: با این حال جنایات وهابیون طی سه دهه گذشته در طول تاریخ بی نظیر بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ما حساب وهابی ها را با اهل سنت یکی نمی کنیم، افزود: وهابیون در بسیاری از شهرهای اسلامی که شیعیان زندگی می کنند جنایاتی انجام داده اند که هیچ کسی در طول تاریخ انجام نداده است.

حکیمی خواستار توجه بیشتر نویسندگان به تاریخ اسلام و مسئله غدیر شد و بر ضرورت طرح این مباحث در کتابهای منتشر شده بیش از گذشته تاکید کرد.