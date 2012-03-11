به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقرزاده پیش از ظهر یکشنبه در همایش کرسیهای آزاداندیشی و پارادایم های عملی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به عنوان مرشد و سیاستگذار ارشد نظام بحث آزاد اندیشی را مطرح کرده اند اظهار داشت: باید این سئوال طرح و پاسخ داده می شد که دلیل اینکه آزاد اندیشی مطرح شده چیست.

وی نخستین نکته را در خصوص پاسخ به آن چرایی این گونه بیان کرد: اعتقاد بنده بر این است که آزاد اندیشی گرانیگاه و نقطه ثقل نظریه پردازی موفق بومی در کشور است.

باقرزاده، پارادایم ها را به زبان ساده عینکهایی برای جهان بینی تعریف کرد و گفت: عینکهایی که بر مبنای آن جهان را می توان بزرگ دید و کوچک و به هر رنگی که عینک برای ما القا می کند.

وی بیان داشت: آزاد اندیشی این قالبها و فریم ها و شیشه های نامناسب را تغییر می دهد و ضرورت این اتفاق زمانی است که بحث نظریه پردازی را داریم.

باقرزاده افزود: در کشور زمانی می توانیم از نظریه پردازی بومی صحبت کنیم که یک پیش شرط داشته باشیم و آن تحقق آزاداندیشی است.

دبیرهم اندیشی اساتید منطقه 3 دانشگاه آزاد افزود: در مورد پارادایمها این ادعا است که پارادایم ها همانند فرضیه ها از بین نمی روند و از درون هم تغییر نمی کنند بلکه از بیرون واژگون می شوند.

عضو کمیسیون دائمی هیئت امنا دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران افزود: برگزاری نشستهای آزاد اندیشی هدفمند، ضرورت بستر سازی و حمایت از آزاداندیشی توسط مقامات سیاسی و وحدت حوزه و دانشگاه از شعار به عمل باید در این نشستهای آزاد اندیشی تقویت شود.