حوادث چهارشنبه سوری سیر نزولی پیدا کرده است

حمیدرضا نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی در سال گذشته آمار حریق در مقایسه با سال قبل از آن کمتر بود و به گفته پزشکی قانونی نیز شهرستان اصفهان پارسال دراین روز فوتی نداشته است.

وی ادامه داد: مرکز بهداشت استان اصفهان نیز اعلام کرد که تعداد موارد بستری در شب چهارشنبه سوری سال گذشته 45 نفر و یک مورد قطع عضو بوده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان اصفهان به برگزاری نهمین جلسه‌کمیته‌درمان و امدادرسانی جامعه‌ایمن شهرستان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: در این جلسه تمهیدات لازم در زمینه پیشگیری از حوادث چهارشنبه‌آخر سال 90 دیده شد.

وی با اشاره به اینکه این جلسه نخستین نشست کار‌گروه اجرایی-عملیاتی کمیته درمان و امدادرسانی جامعه‌ایمن است، تصریح کرد: ارائه‌تغییرات لازم در راستای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری امسال، اعلام آماده‌باش به مراکز آموزشی درمانی فیض و سوانح سوختگی از سوی معاونت درمان و پیش‌بینی متخصص چشم از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه هفته‌‌جاری در مرکز آموزشی درمانی سوانح سوختگی از اقدامات درمانی و بهداشتی است که برای این روز در نظر گرفته شد.

نیکنام اضافه کرد: در این جلسه همچنین تمهیدات امنیتی از سوی نیروی انتظامی و ارائه‌طرح استراتژیک کمیته درمان و امدادرسانی به همراه پکیج‌های حاوی مطالب مربوط به آموزش کمک‌های اولیه ناشی از آخرین چهارشنبه‌سال که به همت کار‌گروه آموزش کمیته‌درمان و امدادرسانی تهیه شده بود از مهمترین برنامه‌های اندیشیده شده برای چهارشنبه‌سوری امسال است.