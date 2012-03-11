13 هزار کانون فرهنگی و هنری در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مسئول کانونهای فرهنگی هنری مساجد چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه آغاز و حرکتهای انقلابی از مساجد آغاز شده، اظهار داشت: امام خمینی(ره) اطلاعیه های خود را از طریق مساجد به گوش مردم می رساند و بیان داشت مساجد سنگرهای این انقلاب هستند.

وی با اشاره به اینکه مساجد زادگاه انقلاب هستند، بیان داشت: بیش از 98 درصد شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی بچه های مساجد بودند.

ارباب سلیمانی تصریح کرد: در کنار مساجد کانونهای فرهنگی و هنری به وجودآمد که در حال حاضر بیش از 13 هزار کانون مساجد در سرتاسر کشور فعال هستند که یک مجموعه بسیار نفیس و اثرگذاری در جامعه هستند.

دبیر ستاد عالیه نظارت بر کانون مساجد کشور اذعان داشت: نقش مساجد در موارد بزنگاه به خوبی مشخص شده و باید از سوی مسئولان و مردم نگاه ها به سمت مساجد و کانونهای فرهنگی و هنری بیشتر باشد.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی با اشاره به اینکه مدیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد نقش تعیین کننده با توجه به جنگ نرم در جامعه دارند، بیان داشت: مساجد موجب امنیت و آرامش در جامعه در هر شرایطی هستند.

وی با بیان اینکه بچه های بسیج باید روحیه خود باوری را در خود پیدا کنند، بیان داشت: در سال 91 برنامه های توسعه کمی و کیفی مساجد و کتابخانه ها در دستور کار قرار دارد.

ارباب سلیمانی یاد آور شد: در سال آینده نمایشگاه ملی توانمندیهای مساجد و کانون های فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه 22 هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در کشور باید راه اندازی شود، بیان داشت: 10هزار کتابخانه باز نیز برای جذب جوانان در فعالیتهای علمی در کنار کانونهای فرهنگی و هنری وجود دارد.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی اذعان داشت: 615 کانون تخصصی در کشور راه اندازی شده است.