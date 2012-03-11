طرح ضربتی خونگیری و تست دام های سنگین در بردسیر اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس برنامه و بودجه دامپزشکی استان کرمان با اشاره به مشترک بودن بیمار بروسلوز بین انسان ودام اظهار داشت: این بیماری در دام به جزء مواردی از سقط علامت کلینیکی خاصی ندارد.

ندا نژاد معصوم گفت: برسلوز در انسان یک بیماری با هزینه های گزاف اجتماعی و درمانی ایجاد می کند.

نژادمعصوم در خصوص راههای انتقال این بیماری گفت: از جمله مهمترین عوامل انتقال این بیماری از دام به انسان می توان به مصرف لبنیات غیره پاستوریزه و تماس انسان با ترشحات دام آلوده به خصوص در زمان زایمان اشاره کرد.

وی ابراز داشت : برای بررسی وضعیت بیماری برسلوز در منطقه طرح ضربتی خونگیری و تست کامل جمعیت دام سنگین شهرستان بردسیر از 15 فروردین ماه سال 91 به مدت 15 روز کاری و با اعزام اکیپهای عملیاتی از سراسر استان کرمان با ثبت کامل اطلاعات واحدهای دامی و دامها اجرایی می شود.

نژاد معصوم با اشاره به نقش آموزش در پیشگیری از بیماریهای مشترک بیان داشت: در زمان اجرای این طرح اقدامات آموزشی اداره کل دامپزشکی استان کرمان تشدید خواهد شد.

وی یکی از سدهای موجود در راه مبارزه با بیماری ها را کمبود بودجه دانست و گفت: در مورد بیماری برسلوز، به دلیل نیاز به پرداخت غرامت به دامدارانی که دام های آلوده آنها تلف شده اند این کمبود بودجه محسوس تر است.

100 اطلاعیه بهداشتی نگهداری ماهی قرمز در رابر توزیع شد

رئیس شبکه دامپزشکی رابر اظهار داشت: شهروندان ماهی های قرمز سفره هفت سین را از مراکز مورد تایید دامپزشکی تهیه و از خرید ماهی از مراکز فاقد شرایط بهداشتی خودداری کنند.

فاطمه موحد با بیان اینکه ماهی قرمز باید دارای ظاهر مناسب و شنای متعاد باشد افزود: افراد ماهی هایی را که پولک های آن ریخته و یا باله های آن ساییده خریداری نکنند.

موحد گفت: آبی که برای ماهی ها استفاده می شود باید از 48 ساعت قبل در ظرفی دهانه گشاد به منظور کلرزدایی نگهداری شود.

وی از توزیع 100 اطلاعیه بهداشتی در خصوص خرید و نگهداری ماهی قرمز در سطح شهرستان خبر داد و از همشهریان خواست درصورت بروز مشکل در این زمینه مسئولین دامپزشکی رابر را مطلع سازند.

1500 قلاده سگ ولگرد در رفسنجان معدوم شد

رئیس شبکه دامپزشکی رفسنجان گفت: در راستای کنترل بیماری هاری و سایر بیمارهای مشترک و قابل انتقال به انسان هزار و 439 قلاده سگ به روش زنده گیری و مرگ بدون درد با استفاده از داروهای بیهوشی معدوم شده است.

محمد مقامی ابراز داشت: با توجه به اینکه بیماری هاری یکی از بیماری های ویروسی و خطرناک مشترک انسان و دام است که کاهش جمعیت سگ های ولگرد در کنترل این بیماری نقش بسزایی دارد.



