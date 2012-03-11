خدمات الکترونیکی نوروزی تمامی دستگاهها یکپارچه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میزان ارائه خدمات الکترونیکی ویژه سال نو پرتال " ایران دات آی آر" در پی استقبال کاربران از طرح بسته خدمات نوروزی درگاه ایران افزایش یافت.



در این بسته خدمات الکترونیکی نوروزی درگاه ایران، کاربران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی http://www.iran.ir/norouz و بدون نیاز به مراجعه حضوری از 20 سرویس الکترونیکی ویژه نوروز بهره مند شوند.

در این طرح که به مناسبت فرارسیدن سال نو و استقبال از بهار توسط درگاه خدمات الکترونیکی ایران عرضه می شود، تمامی دستگاههای دولتی و غیردولتی می توانند به صورت رایگان نسبت به عرضه یکپارچه و هم زمان خدمت خود در کنار سایر خدمات نوروزی اقدام کنند.

در همین راستا، بسته خدمات نوروزی درگاه ایران، به معرفی خدمات مورد نیاز سفرهای نوروزی شهروندان می پردازد؛ در این بسته که با عرضه خدمات جدید تکمیل و به روز رسانی می شود امکان معرفی و رزرو هتل، خرید بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس، اعلام وضعیت آب و هوا، ترافیک جاده ها، معرفی آژانس های مسافرتی سفرهای نوروزی و غیره به صورت الکترونیکی برای متقاضیان فراهم شده است.

مراجعه به بسته خدمات الکترونیکی ویژه نوروز، علاوه بر این امکان دسترسی به اطلاعات پرواز فرودگاههای داخلی و بین المللی، مرکز ملی اطلاع رسانی و رزرواسیون اماکن اقامتی کشور، تقویم گردشگری و نیز جستجوی تورهای مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را نیز میسر می سازد.

از آنجایی که سفرهای نوروزی بسیاری از هموطنان، پس از پایان تعطیلات نیز ادامه دارد، پرتال خدمات الکترونیکی ایران اعلام کرده که بسته 20 سرویس نوروزی این پرتال به مدت 15 روز پس از نوروز نیز به فعالیت خود ادامه می دهد و در اختیار کاربران قرار می گیرد.