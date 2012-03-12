حضور فعال ایران در اجلاس "اقتصاد اکوسیستم و تنوع زیستی"

بهزاد سعیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:اجلاس The Economics of Ecosystems and Biodiversity به مدت دو روز و در کشور گرجستان برگزار شد.

وی ادامه داد: اجلاس TEEB در راستای تحقق اهداف مربوطه برگزار شد و شرکت کنندگان در آن به بررسی مسائل ارزشگذاری اقتصادی مناطق و زیستگاهها پرداختند.

عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست گفت: این اجلاس با حضور نمایندگان محیط زیست کشورهای ایران، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، روسیه، نهاد های غیر دولتی (NGO) برگزار شد.

سعیدپور افزود: نماینده اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) و رئیس WWF منطقه قفقاز نیز در اجلاس یادشده حضور داشتند ضمن اینکه ایران نیز در این اجلاس حاضر بود.

وی ادامه داد: علاوه بر مشارکت در مباحث مطرح شده، مقرر شد که ایران در پروژه های ارزشگذاری محیط زیست ایفای نقش کند.

نشست با محوریت موضوع حفاظت از تنوع زیستی منطقه قفقاز نیز برگزار شد

معاون توسعه، برنامه ریزی و منابع انسانی دانشگاه محیط زیست گفت: نشست یک روزه ای با محوریت موضوع حفاظت از تنوع زیستی منطقه قفقاز نیز برگزار شده است.

وی افزود: پس از بحث و بررسی نتایجی مانند انجام پروژه های مشترک برای حفاظت زیستگاهها و کرویدورهای گونه ها، انجام پژوهشها و مطالعات مشترک در حوزه محیط زیست، نهایی کردن Eco region plan قفقاز و ارائه نقطه نظرات در خصوص مشکلات و معضلاتی که کشورهای حوزه قفقاز در زمینه محیط زیست با آن دست به گریبان هستند، تصمیم گیری شد.

معاون توسعه، برنامه ریزی و منابع انسانی دانشگاه محیط زیست کرج به نمایندگی از ایران در اجلاس TEEB حضور یافت.

دانشگاه محیط زیست از مهمترین مراکز آموزشی استان البرز و کشور است.