ایجاد 400 فرصت شغلی با بهره برداری مجتمع فولاد آریا ذوب

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا رحیمی در آئین بهره برداری از خط تولید میل گرد 400 هزارتنی مجتمع فولاد آریا ذوب اشتهارد کرج که همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به استان البرز صورت گرفت علاوه بر بیان مطلب فوق گفت: بر روی پروژه هائی که بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، سرمایه گذاری کلان خواهد شد.

وی گفت: در این راستا پروژه های مصوب سفر دولت که احصاء شده هستند به صورت ویژه مد نظر قرار خواهد گرفت.



رحیمی تصریح کرد: در هفته گذشته این مهم به جد پیگیری شده و دولت بخش قابل توجهی از اموال و ثروت های خود را با این هدف خواهد فروخت.

وی گفت: دولت سه برابر بودجه عمرانی یکسال را در سال آینده صرف پروژه های مهم سراسر کشور می کند برای مثال در پارس جنوبی 32 فاز به اتمام رسیده که سال گذشته 22 میلیارد برای آن سرمایه گذاری شده بود.

وی افزود: اگر بتوانیم سرمایه گذاری کلان در این بخش داشته باشیم تولید پتروشیمی به دو برابر صادرات نفت در یکسال می رسد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در بخش نیرو برای گسترش نیروگاه ها و صادرات برق تلاش های ویژه ای صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ایران اسلامی به لحاظ ظرفیت های برق در ردیف 15 جهان قرار دارد.

رحیمی افزود: در جهت ظرفیت سازی برای تولید برق علاوه بر نیازمندیهای تولیدی وزارت نیرو برای تولید برق اتمام سدها در دست اقدام قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: بخش های مسکن حمل و نقل ریلی، زمینی و هوائی و صنعت به صورت ویژه در برنامه سال آینده دولت قرار دارد.