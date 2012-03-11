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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

ولیزاده:

17 نفر بر اثر مسمومیت با گاز در اردبیل جان باختند

17 نفر بر اثر مسمومیت با گاز در اردبیل جان باختند

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی‌قانونی استان اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 17 نفر در سطح این استان بر اثر مسمومیت ناشی از گاز جان باخته اند.

بهزاد ولیزاده روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای ناشی از گازگرفتگی 18 نفر بود، 5.6 درصد کاهش داشته است.

به گفته وی از مجموع فوتیهای ناشی از گازگرفتگی در ده ماهه امسال 11 نفر مرد و شش نفر زن بوده اند.

مدیرکل پزشکی‌قانونی استان یادآور شد: بیشترین آمار مرگ‌ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در اردیبهشت ماه جاری با پنج فوتی ثبت‌ شده است.

وی همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 9 نفر در این استان بر اثر سوختگی فوت کرده اند، یادآور شد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که هشت نفر بر اثر سوختگی جان باخته بودند، 12.5 درصد افزایش یافته است.

ولیزاده با بیان اینکه پنج نفر از فوت شدگان ناشی از سوختگی در این استان مرد و چهار نفر زن هستند، عنوان کرد: در این مدت بیشترین آمار مرگ ناشی از سوختگی با سه فوتی در فروردین ثبت شده است.


 
کد مطلب 1557237

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