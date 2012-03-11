طرح داناب در 290 مدرسه راهنمایی استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین، جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان، محمود درگاهی رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کارشناسان و مشاور تخصصی، طرح داناب در قزوین کلید خورد.

در این مراسم که در سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار شد جعفر حبیبی اظهارداشت: منابع آبی تنها متعلق به نسل امروز نیست لذا همه وظیفه داریم ضمن استفاده درست و منطقی از منابع موجود آن را صیانت کرده و به آیندگان بسپاریم.

حبیبی تصریح کرد: این طرح باید در همه مقاطع تحصیلی استان اجرا شود و به همین دلیل ضمن استقبال از طرح داناب آمادگی کامل داریم تا برای فرهنگ سازی در مدارس و اصلاح الگوی مصرف با همکاری معلمان اقدام کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: با روش های منطقی و علمی باید اهمیت استفاده از منابع آبی، راههای جلوگیری از آلودگی ها و تغییر نگرش در دانش آموزان را بیان کرده و با اطلاع رسانی بموقع از ثروت های ملی و منابع خدادادی بخوبی صیانت کنیم.

حبیبی اظهارداشت: برای اجرای طرح داناب در مدارس استان قزوین آمادگی کامل داریم و با جدیت برای پیاده شدن این طرح در 290 مدرسه از مجموع 315 مدرسه راهنمایی موجود استان قزوین تلاش می کنیم.

این مسئول بیان کرد: مدرسه محل آموزش آداب اجتماعی وهارت های زندگی است و در حال حاضر در کتب درسی در هشت حوزه آموزش های لازم به دانش آموزان ارائه می شود.

وی گفت: گاهی برخی موضوعات از اهمیت خاصی برخوردار می شود که با نظر مسئولان لازم است توجه بیشتری به آن کرد تا در آینده مشکلات کمتری داشته باشیم که اجرای طرح داناب در موضوع اصلاح الگوی مصرف از جمله این طرح هاست.