10 درصد شهرکهای صنعتی مازندران درختکاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر یکشنبه در مراسم درختکاری در شهرک صنعتی سردار نظری نکا اظهار داشت: درختکاری یک سنت بسیار دیرینه ای بوده که ریشه در فرهنگ و مذهب ما دارد.

وی افزود: یکی از مباحثی که در طول سالیان گذشته آسیب بزرگی به استان وارد کرده بحث جدایی صنعت و منابع طبیعی در مازندران بوده که با تلاش مسئولان استان در دولتهای نهم و دهم و در ادامه روند فعالیت صنعت، ممنوعیت استفاده از صنایع مادر از مازندران برداشته شده است.

وفایی نژاد اظهار داشت: بحث منابع طبیعی در شهرکهای صنعتی باید به عنوان یک اصل مهم و تکمیل کننده صنعت درنظر گرفته شود.

وی بیان داشت: هم اکنون حدود 100 هکتار از اراضی شهرکهای صنعتی استان به فضای سبز اختصاص داده شده و در تلاش هستیم تا 10 درصد از فضاهای صنعتی را به این امر تخصیص دهیم.

وفایی نژاد تصریح کرد: با ایجاد فضای سبز و محیط زیست، نشاط و رغبت بیشتری برای کار صنعتی فراهم خواهد شد.

وی بیان داشت: برای تجهیز فضای سبز، سه شهرک صنعتی به عنوان پایلوت انتخاب و 700 میلیون ریال از اعتبارات داخلی شرکت جهت آماده سازی فضای سبز مناسب در این شهرکهای صنعتی اختصاص داده شده است.

برای ایجاد فضای سبز در شهرک صنعتی سردار شهید نظری نکا فاز یک ، مساحتی حدود 2.4 هکتار درنظر گرفته شده که شامل معابر و میادین است و انواع مختلف نهال همچون کامسی، پاریس، اقاقیا پیوندی و کاج موگو در این شهرک صنعتی غرس شد.