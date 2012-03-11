هزار و 62 زندانی جرایم مالی در خراسان رضوی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل ستاد مردمی دیه خراسان رضوی گفت: طی سال جاری یک هزار و 62 نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد در این استان با مشارکت خیرین و تلاش ستاد مردمی دیه استان از زندان ها آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

منصور عبادی اظهارکرد: از این تعداد هزار و 37 نفر مرد و 25 نفر زن هستند که 423 نفر از آنان محکوم به پرداخت دیه و 639 نفر محکوم دیگر جرایم مالی بوده اند.

وی مجموع بدهی این افراد را 271 میلیارد و 384 میلیون و 384 هزار ریال عنوان کرد و افزود: ستاد دیه موفق شده است 133 میلیارد و 728 میلیون و 774 هزار ریال از شاکیان و طلبکاران تخفیف بگیرد که این مبلغ، تقریبا نزدیک به نیمی از این بدهی است.

وی مبلغ بدهی محکومین پارسال این استان را 131 میلیارد و 199 میلیون و 166 هزار ریال ذکر کرد.

ازدواج موفق در گرو پایبندی افراد در دوران تجرد به اصول اخلاقی

یک روانشناس حوزه خانواده گفت: ازدواج موفق زمانی شکل می گیرد که افراد در دوران تجرد خود به اصول اخلاقی پایبند باشند.

حمید حبشی در همایش مدیریت عشق ویژه آموزش های پیش از ازدواج به دختران مجرد دانشجو در دانشگاه فردوسی، اظهار داشت: این پایبندی به اصول اخلاقی، عمدتا ناشی از باورهای شرعی، فرهنگی و قوانین کشوری است.

حبشی یکی از مسائل مهم پیش درآمد ازدواج را روابط دختران و پسران در زمان تجرد آنها دانست و ادامه داد: دلباختگی دختر و پسر نسبت به یکدیگر در دوران پیش از ازدواج، اثرات روانی متعددی در زندگی مشترک افراد در زمان تاهل بر جای خواهد گذاشت.

وی با اشاره به گسترش روابط بی بند و بار پسران و دختران در جامعه کنونی، تاکید کرد: باید تا حد امکان با مدیریت صحیح، جلوی آسیب های ناشی از این روابط را گرفت.

19 هزار جلدکتاب کودک درکتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

رئیس اداره کتابخانه عمومی آستان قدس رضوی گفت: مجموعه ای افزون بر 19هزار جلد کتاب چاپی ویژه گروه سنی کودک با موضوعات مختلف، به صورت مجزا در مخزن چاپی کتابخانه مرکزی آستان قدس نگهداری می شود.

محمد مشایخی، این کتب را در موضوعات مختلف از جمله تاریخ ایران و جهان، هنر، شعر و داستان شامل داستان های مذهبی، تخیلی، حیوانات و دیگر موضوعات دانست و بیان کرد: همه این کتب مربوط به دوران معاصر است.

مشایخی کتب مجموعه مخزن چاپی را غیر قابل امانت اعلام کرد و اظهار داشت: خدمات دهی این بخش به محققان همه روزه در نوبت صبح از ساعت 7 تا 13:30 در ورودی مخزن چاپی کتابخانه مرکزی صورت می گیرد.

ارتقاء قابل توجه آمار عملکرد راهداران خراسان رضوی در سال جاری

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی از ارتقای قابل توجه آمار عملکرد راهداری استان در سال 90 نسبت به سال قبل خبر داد.

حسین غلامزاده با اشاره به بارندگی های صورت گرفته در زمستان امسال گفت: از شاخص ترین اقدامات معاونت راهداری در سال 90، اجرای 65 میلیون مترمکعب برفروبی در کل راه های حوزه استحفاظی اداره کل است که نسبت به سال 89 افزایش سه و نیم برابری درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: همچنین زمستان امسال 98هزار تن شن و نمک در سطح جاده های استان مورد استفاده قرار گرفته است که این رقم نیز در سال گذشته تنها 30 هزارتن بوده است.

وی به انجام عملیات ترمیم رویه و اجرای سیلکت و ماسه آسفالت طی سال جاری به میزان 300 کیلومتر اشاره کرد و گفت: این عدد نیز نسبت به مدت مشابه گذشته دو برابر رشد داشته است.

برگزاری سمینار علمی اثرات درمانی گیاه زعفران در مشهد

دومین سمینار علمی پژوهشکده علوم و فناوری موادغذایی در مشهد به بررسی "اثرات درمانی گیاه زعفران" پرداخت.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی، در این سمینار اظهارکرد: زعفران که به صورت سنتی به عنوان رنگ و طعم‌دهنده درغذا استفاده می‌شود، باعث تأثیرات بسزایی بر روی دستگاه‌ گوارشی بدن است.

مجید غیورمبرهن اظهار داشت: همچنین طی تحقیقات به عمل آمده، این گیاه دارای اثرات ضد افسردگی، اضطراب و سرطان و پیشگیری‌ کننده‌ بیماری‌های قلبی و عروقی است.

وی در به تعاریف بیماری سندروم متابولیک اشاره کرد و گفت: بیماران دچار سندروم متابولیک دارای حداقل سه خصوصیت از جمله فشار خون بالا، قند خون بالا، تری‌گلیسرید بالا و کلسترول سالم و مطلوب خون پایین هستند.

غیور با بیان اینکه 50 درصد زنان و 25درصد مردان دچار این بیماری هستند به مطالعه‌‌ای که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت پذیرفته اشاره کرد و گفت: طی آزمایشات انجام شده بر روی چند بیمار مبتلا به سندروم متابولیک به مدت 6 هفته برای هر بیمار روزانه 100 میلی‌گرم زعفران تجویز شد که اثرات درمانی مطلوبی داشت.