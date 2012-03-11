7 میلیارد متر مکعب ظرفیت آبی در مازندران وجود دارد

عباس علی شیخ تبار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 43 درصد از صید ماهیان استخوانی دریای خزر سهم مازندران بوده که پنج گونه از ماهیان خاویاری در دریای خزر صید می‌شود.



وی با اشاره به اینکه در مازندران مزارع پرورش ماهی گرمابی و سردآبی وجود دارد، ادامه داد: رتبه نخست تولید ماهیان گرمابی در کشور با سهم 22 درصدی تولید، مربوط به مازندران است.

شیخ تبار افزود: مازندران در تولید ماهیان سردآبی رتبه دوم کشور را دارد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران با اعلام آمادگی شیلات استان برای توسعه همکاری شیلاتی با منطقه اقلیم کردستان عراق افزود: در سال جاری سه هزار و 800 تن ماهی گرمابی تازه با رعایت موازین و استاندارهایبه اقلیم کردستان عراق صادر شده است.

