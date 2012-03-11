مهرداد محمد پور، در خصوص اعلام مجدد ورزشگاه حافظیه شیراز به عنوان میزبان فینال جام حذفی و همچنین استفاده از کرار در بازی فینال ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما در تاریخ 20 اسفند دو نامه رسمی متفاوت با سربرگ سازمان لیگ در خصوص میزبان بازی فینال جام حذفی دریافت کردیم.

وی در همین خصوص افزود: در نامه اول که با امضای کاظمی دبیر سازمان لیگ بود از ما خواسته شده بود که آخرین هماهنگی های لازم را در خصوص برگزاری بازی در ورزشگاه حافظیه شیراز انجام دهیم.

مدیر عامل باشگاه شاهین تاکید کرد: اما در نامه دومی که همان روز، پیش از بازی تیم ما با صنعت نفت، از سازمان لیگ با امضای بهروان دریافت کردیم ، قید شده بود که با توجه به در خواست مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه هیئت دولت و رئیس جمهور 25 اسفند ورزشگاه 50000 هزار نفری غدیر را افتتاح خواهد کرد، بیست و پنجمین فینال جام حذفی به عنوان بازی افتتاحیه در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این نامه قید شده بود که هماهنگی های لازم در این خصوص با مسئولان فدراسیون فوتبال صورت گرفته، اما زمانی که من با کفاشیان صحبت کردم وی گفت: " وزارت ورزش و جوانان در خصوص برگزاری بازی فینال در اهواز در خواستی از فدراسیون فوتبال نداشته و هیچگونه هماهنگی در این خصوص با فدراسیون فوتبال صورت نگرفته است."

محمد پور در پاسخ به این پرسش که آیا از کرار ر بازی فینال استفاده خواهید کرد، تاکید کرد: مصدومیت کرار برطرف شده و کادر فنی از وی در بازی با تیم صنعت نفت آبادان به مدت 30 دقیقه استفاده کرد، بنابراین اگر کادر فنی صلاح بداند از وجود وی در ترکیب تیم شاهین در بازی فینال، مقابل استقلال استفاده خواهیم کرد.