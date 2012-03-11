مشارکت اردبیلی ها در انتخابات 12 اسفند 10 درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با اعضا ستاد انتخابات استان افزود: این رقم نشان می دهد میزان مشارکت مردم استان در انتخابات 13 درصد از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

وی این میزان مشارکت را نشان دهنده حشاسیت مردم اردبیل نسبت به سرنوشت سیاسی خود عنوان کرد و یادآور شد: با تاکیدات مقام معظم رهبری مردم به خوبی حساسیت انتخابات را درک شد و مردم با حضور در پای صندوقهای رای بار دیگر به فرمایشان رهبر خود لبیک گفتند.

صابری خدمات مسئولان نظام به مردم انقلابی کشور را از دیگر عوامل مشارکت مردمی برشمرد و تصریح کرد: خدمات بی منت مسئولان کشور به مردم، انگیزه مردم را برای شرکت در رای گیری بالا برد و مردم با حضور در صحنه های مختلف قدردانی خود از این خدمات را اعلام می کنند.

وی با اشاره به حساسیت انتخابات 12 اسفند اضافه کرد: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کشور به دلیل اینکه اولین انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری بودو با توجه به شرایط کنونی حساسیت ویژه ای داشت و با حضور مردم تمام نقشه ها و شیطنتهای دشمنان و استکبار جهانی خنثی شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه ملت ایران همواره در طول انقلاب برخلاف استکبار جهانی حرکت کرده اند، عنوان کرد: مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور چشمگیر خود در انتخابات حمایت خود را از انقلاب و نظام را اعلام و چشم استکبار جهانی را کور کردند.

وی اعزام 350 خبرنگار خارجی برای پوشش خبری انتخابات در ایران را نشان از حساسیت انتخابات دانست و گفت: حضور این تعداد خبرنگار خارجی از خبرگزاریهای معتبر جهان نشان از حساسیت انتخابات ایران بود که این خبرنگاران با حضور پرشکوه مردم شگفت زده کشور را ترک کردند.

به گفته صابری گزارش این خبرنگاران تاثیر مثبتی در جهان خواهد داشت، چون جهانیان می دانند وقتی این خبرنگاران از حضور چند صد هزار نفر گزارش می دهند در گزارشات خود چندین صفر را نادیده می گیرند.