خیرین مشهدی امسال 10 میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح یکشنبه در بازدیدی سرزده از بهزیستی مشهد اظهار داشت: بیش از شش میلیارد تومان از کمک های خیرین نیز غیر نقدی بوده است.

تسهیلات مشاغل خانگی به معلولان واجدان شرایط پرداخت شود

وی خواستار استفاده از مشارکت خیرین برای انجام فعالیت های بهزیستی استان شد و افزود: باید برای یاری رساندن به مددجویان از مشارکت خیرین استفاده و با شناسایی، تشویق و معرفی آنها از طریق جراید و صدا و سیما نسبت به فرهنگ سازی در این زمینه اقدام شود.

استاندار خراسان رضوی درباره اشتغال معلولان نیز توصیه کرد تا از سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی به واجدان شرایط پرداخت شود.

ظرفیت مدارس برای ایجاد مهدهای روستایی استفاده شود

صلاحی همچنین با تاکید بر تامین مسکن مدد جویان، گفت: با توجه به اینکه در استان و در طرح مسکن مهر بیش از تقاضا ساخت و ساز صورت گرفته است باید از این ظرفیت برای خانه دار شدن آنان اقدام شود.

وی در مورد احداث مهد روستاها نیز اظهار داشت: می توان با آموزش و پرورش تفاهم نامه ای امضا و از ظرفیت مدارس برای ایجاد مهدهای روستایی استفاده کرد.