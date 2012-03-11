به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ماندگاری شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت یادواره شهدا در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اظهار داشت: شهدا به سعادتی رسیدند که امام علی(ع) در پرتو دامادی پیامبر شدن و تولد در کعبه و جانشینی پیامبر(ص) از آن یاد نکرد اما وقتی شمشیر بر فرق مبارکش برخورد کرد، فرمود رستگار شدم؛ خداوند شهدا را به قیمت سعادت و به قیمت معیت خرید.



وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم بیان کرد: در برخی جریانات سیاسی گفته می شود که ای کاش برخی در زمان جنگ شهید شده بودند که بعد از جنگ سقوط و چپ نمی کردند زیرا ما سردار و خانواده شهید و عمامه به سر داریم که بعد از جنگ سقوط کردند.



رئیس موسسه روایت سیره شهدا تصریح کرد: شهدا به قیمت و ارزش معیت رسیدند و با اهلبیت(ع) معیت پیدا کردند که بالاترین قیمت و عاقبت به خیری است زیرا خیلی ها به مقام مجاهدت رسیدند اما به مقام شهادت نرسیدند و این مقام را به هر کسی نمی دهند.



وی اضافه کرد: شهادت آلیاژ خاص می خواهد و آن را به هر فردی نمی دهند بلکه خدا شهید را به مقام نصرت خرید، به مقام عزت خرید و به آنان عزت داده است.



ماندگاری اظهار داشت: کسانی که مایه عزت اسلام و اهلبیت(ع) شدند باید خداوندهم آنها را عزیز کند و قیمت آنان را بالاببرد.



وی با بیان اینکه در برخی کشورهای اسلامی که بیداری در آن اتفاق افتاده است نام امام و آقا و شهدا را فارسی بلد هستند تاکید کرد: خدا شهدا را به قیمت رضایت و هدایت و برکت و کرامت و به قیمت امامت خرید؛ قبل از شهادت، امام نبودند اما بعد از شهادت امام شدند و جوانان بحرین و یمن و دیگر کشورهای اسلامی از این بچه ها یاد گرفته اند که از مرگ نترسند بلکه مرگ را بترسانند.



رئیس موسسه روایت سیره شهدا بیان داشت: خدا شهدا را به قیمت شفاعت خرید و در روایت است که شهید تا 700 هزار نفر را شفاعت می کند.



ایمان به غیب اولین هزینه شهادت است



ماندگاری با اشاره به هزینه های شهادت اضافه کرد: اولین هزینه شهادت داشتن بالاترین ایمان است و تا کسی ایمان به غیب نداشته باشد نمی تواند وارد این معاملات شود.



وی افزود: هزینه اصلی شهادت عمل به تکلیف است و در صورت پیروزی و شکست در هر دو صورت احدی الحسنین است.

ماندگاری تصریح کرد: دومین رمز شهادت داشتن فرهنگ عذرخواهی و توبه و نماز شب خواندن و عفو گفتن است؛ فرد سپاس و تلاش و عبادت داشته باشد وگرنه کسی که در مقابل مردم متواضع اما در مقابل خدا متکبر باشد نفاق و دورویی کرده است.



رئیس موسسه روایت سیره شهدا بیان داشت: شهدا در یک کلمه فهمیدند در تجارتخانه عالم با چه کسی معامله کنند و خود را گران فروختند.



شهدا را با ایات قرآن برای مردم ترجمه کنیم



وی در خاتمه تاکید کرد: ما حوزویان باید شهدا را با آیات قرآن ترجمه کنیم تا مردم بدانند با دینداری و راه شهدا چگونه می توانند بهترین زندگی را داشته باشند.

