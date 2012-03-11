سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل زندانهای قزوین تفاهمنامه امضا کردند

یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اشتغالزایی و حمایت از طرحهای شغلی اقشار آسیب پذیر به عنوان راهکاری اساسی در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم مطرح است.



وی افزود: تسهیلات اشتغالزایی به منظور ایجاد اشتغال و یا گسترش طرحهای شغلی در بخش دامداری و زنبورداری به مددجویان آزاد شده ارائه می شود.



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: این سازمان با استفاده از همه امکانات موجود اداره کل زندانها را در نیل به اهداف توسعه و اشاعه فرهنگ کار در بین زندانیان یاری می کند.



جلوخانی عنوان کرد: زندانیان آزاد شده ای که در روستا ساکنند و دارای زمینه های ایجاد اشتغال دربخش دامداری سنتی هستند علاوه بر ارائه مجوزهای لازم از تسهیلات بهسازی فضای دامداری بهره مند خواهند شد.



وی یادآورشد: براساس توافق به عمل آمده صدور مجوزهای دامداری سنتی و صنعتی مددجویان تسهیل شده و نسبت به خرید تجهیزات دامی آنها اقدامات لازم صورت می گیرد.



معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آموزش های تخصصی را در ایجاد مشاغل پایدار ضروری دانست و بیان کرد: با همکاری مرکز آموزش سازمان فنی و حرفه ای زمینه آموزش در حرفه های دامداری و زنبورداری برای زندانیان آزاد شده فراهم شده و از سال آینده اجرا خواهد شد.



در ادامه ابراهیمی مسؤل خدمات اجتماعی مرکز مراقبت بعد از خروج استان قزوین گفت: مقوله اشتغال پس از آزادی گامی موثر برای سلامت روحی و جسمی زندانیان بوده و همه دستگاه های مسئول با برنامه ریزی هدفمند و مناسب برای اعطای تسهیلات مهارتی به منظور اشتغالزایی زندانیان تلاش می کنند تا افراد بازگشتی سعادتمندانه به جامعه داشته باشند.



وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزیهای به عمل آمده مددجویانی که توانایی راه اندازی حرفه ای در رسته های دامی را دارند از تسهیلات خوداشتغالی استانی بهره مند شده و طرحهای شغلی آنها به اجرا در خواهد آمد.



ابراهیمی بیان کرد: تسهیلات خود اشتغالی مرکز مراقبت بعد از خروج در سال جاری با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 600 میلیون ریال به زندانیان آزاد شده دارای گواهینامه مهارت شغلی پرداخت شده است.



وی عنوان کرد: با همکاری و مساعدت ارگانهای ذیربط انتظار می رود در سال آینده مددجویان نیز بتوانند از سایر تسهیلات توسعه شغلی و کارآفرینی بهره مند شوند.



ابراهیمی اظهارداشت: دوره های آموزش کارآفرینی ویژه زندانیان آزاد شده در حال برگزاری است و مددجویان پس از گذراندن دوره ها گواهینامه دریافت می کنند.



وی در پایان از همکاری نزدیک سازمان جهاد کشاورزی استان تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با گسترش همکاری های دو نهاد بتوان همه زندانیان بیکار را تحت پوشش طرحهای شغلی قرار داد.