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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۴

امین اعلام کرد:

تنها 15 درصد ماهی مورد نیاز کردستان عراق در داخل تامین می شود

تنها 15 درصد ماهی مورد نیاز کردستان عراق در داخل تامین می شود

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده سازمان کشاورزی اقلیم کردستان عراق گفت: تنها 15 درصد ماهی مورد نیاز کردستان عراق از طریق داخل تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز پرورش ماهی در روستای سمندک ساری اظهار داشت: 10 تا 15 درصد ماهی مورد نیاز اقلیم کردستان عراق در داخل تولید شده و مابقی از سایر کشورها وارد می‌شود.

وی افزود: هیئتهای تجاری می‌توانند بر اساس قانون تعرفه کشور عراق با اقلیم کردستان همکاری کنند.

وی با بیان اینکه رودخانه‌های آب گرم و سرد بسیاری در عراق داریم، ادامه داد: گروههای تجاری ایرانی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

امین با اشاره به ظرفیت پرورش ماهی در قفس در این منطقه  متذکر شد: هنوز فردی نتوانسته از آن بهره‌ برداری کند و هیئت‌های ایرانی می‌توانند در این بخش سرمایه‌ گذاری کنند.

وی  افزود: ماهی‌ وارداتی عراق بیشتر از ایران بوده چون کیفیت بهتری دارد.

نماینده سازمان کشاورزی اقلیم کردستان عراق در خصوص هدف اصلی از سفر به مازندران اظهار داشت: ایران را به عنوان یک کشور پیشرفته در زمینه کشاورزی، تولید و پرورش ماهی و مرکبات می‌دانیم و برای دریافت و ارائه خدمت متقابل و سرمایه‌ گذاری به مازندران سفر کردیم.

کد مطلب 1557255

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