12هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی مشهد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نخعی ظهر یکشنبه در بازدید استاندار خراسان رضوی از این اداره گفت: خدمت رسانی به تمامی این افراد برای اداره بهزیستی مشهد مقدور نیست و باید با کمک خیرین برای تحقق این امر اقدام کرد.

تحویل 300 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی

وی گفت: بیش از ده هزار مددجوی متقاضی مسکن در مشهد وجود دارد که تاکنون حدود 400 هزار واحد در دست اجراست و در سال جاری 300 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی تحویل داده شده است.

رئیس اداره بهزیستی مشهد گفت: در حال حاضر 460 مهد کودک در مشهد و بیش از 500 مهد روستا در استان مشغول به فعالیت است.

گفتنی است، استاندار خراسان رضوی در ابتدای ورود با تعدادی از مددجویان دیدار و از نزدیک با مشکلات آنان آشنا و دستورات مقتضی را به واحدهای مربوطه صادر کرد.