مریم مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجام ایمن سازی کودکان و بزرگ‌سالان، انجام تست هیپوتیروئیدی جهت نوزادان سه تا پنج روز و انجام مراقبت و اقدامات لازم برای افراد حیوان گزیده مشکوک به هاری از اقداماتی است که شبکه بهداشت و درمان خمینی‌شهر در ایام نوروز به شهروندان ارائه می‌کند.

وی از اجرای طرح ناظم در منطقه اصغر آباد خبر داد و بیان داشت: گروه بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر در قالب سه تیم بازرسی، طرح ناظم را در منطقه اصغر آباد اجرا کرد.

مدیر مرکز بهداشت خمینی‌شهر تصریح کرد: در این طرح که از شش اسفندماه، اجرا شد، مراکز حساس تولید و توزیع مواد غذایی به ویژه رستوران، طباخی ، قنادی کارگاه تولید برنجک و خشکبار، کبابی ،کارگاه لبنیاتی، پولک و نبات و سوپر مواد غذایی مورد بازرسی و نظارت بازرسین و کارشناسان بهداشت محیط قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح تعداد بازرسی‌ها بالغ بر 34 مورد است و این در حالی که 12 مورد نیز نمونه‌برداری از مواد غذایی انجام شد، ادامه داد: هشت نفر از متصدیان متخلف که شرایط آئین نامه ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی را رعایت نکرده بودند، به مراجع قضایی معرفی شدند.

مسعودی اضافه کرد: دومین کلینیک ارتقای سلامت شهرستان خمینی شهر در مرکز بهداشتی درمانی درچه به منظور ارتقای سطح سلامت عموم جامعه از دهم اسفندماه سال جاری شروع به کار کرد.

مدیر مرکز بهداشت خمینی‌شهر تاکید کرد: در این کلینیک تمام افراد بالای 30 سال با هزینه اندک غربالگری شده و با انجام معاینات و آزمایشهای لازم افراد مبتلا به فشارخون بالا، دیابت (مرض قند)، سندرم متابولیک قبل از بروز علائم بیماری مورد شناسایی، مشاوره و درمان قرار می‌گیرند.

وی گفت: تیم سلامت این کلینیک شامل پزشک، پرستار و کارشناس تغذیه است که در حال حاضر آماده ارائه خدمت به شهروندان درچه هستند.