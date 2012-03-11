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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

در ویسکانسن برگزار شد؛

تظاهرات در آمریکا در اعتراض به سیاستهای جمهوریخواهان

تظاهرات در آمریکا در اعتراض به سیاستهای جمهوریخواهان

با فرا رسیدن اولین سالگرد تصویب قانون به اصطلاح "بهبود کار" اتحادیه های کارگری در ایالت "ویسکانسن" آمریکا که از سوی جمهوریخواهان حمایت می شود، هزاران نفر در اعتراض به این قانون تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز گذشته حدود 35 هزار نفر در ایالت ویسکانسن در مقابل ساختمان فرمانداری این ایالت در اعتراض به سیاستهای جمهوریخواهان تظاهراتی بر پا کردند.
 
همزمان با فرا رسیدن اولین سالگرد تصویب قانونی که قدرت مذاکره گروهی بین اتحادیه های کارگری و حقوق آنها را از بین برده است، در این ایالت تظاهرات گسترده ای را با هدف اعلام درخواست اخراج "اسکات واکر" فرماندار این ایالت و پنج نفر دیگر از جمهوریخواهان ویسکانسن بر پا کردند.
 
 
تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی همچون "ما برگشتیم" و در دست داشتن بنرهایی که روی آنها نوشته شده بود: "تظاهرات ویسکانسن را احیا کنید" خواستار اخراج فرماندار جمهوریخواه ویسکانسن شدند.
 
وی کسی بود که لایحه حذف این حقوق اتحادیه های کارگری را ارائه کرد؛ حقوقی که تمام کارگران و کارمندان دولتی در این ایالت را از حق اعتراض به حقوق بازنشستگی و مزایای خدمات درمانی خود محروم کرده است.
کد مطلب 1557258

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