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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

در پایان بهار 91/

ساختمان جدید ارشاد اسلامی خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

ساختمان جدید ارشاد اسلامی خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از بهره برداری ساختمان جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان در پایان بهار 91 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر یکشنبه در بازدید سرزده از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار داشت: ساختمان این اداره کل با توجه به قدیمی بودن و محدودیت فضا به محل جدید خود در اراضی زکریا منتقل خواهد شد که این ساختمان جدید حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه از بخش های مختلف این اداره کل بازدید کرد و از وضعیت انتشار کتاب در استان طی سال گذشته مطلع شد.

صلاحی به دست اندرکاران حوزه چاپ و نشر توصیه کرد تا نسبت به بایگانی کردن کتاب هایی که مجوز چاپ از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دریافت می کنند، اقدام کنند.

کد مطلب 1557259

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