به گزارش خبرنگار مهر، "س. ر" رئیس سابق شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز امروز یکشنبه و در جریان برگزاری دادگاه متهمان پرونده فساد مالی، پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی سراج در دفاع از خود گفت: بخشی از اتهامات را قبول دارم. مبلغ دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه ای که اعلام می شود بنده دریافت کرده ام درست نیست. من از مه آفرید خسروی 2 میلیارد و 350 میلیون تومان گرفتم که همه آن را صرف امور خیریه کردم. 11 سکه نیز از یکی دیگر از متهمان پرونده گرفتم که آن را به عنوان پاداش به کارمندانم دادم.



وی افزود: ال سی های صوری اغلب از تهران انجام می شد و آنهایی که مجوز داشت در شعبه خودمان انجام می دادیم.

رئیس دادگاه: انگیزه ات چه بود؟



متهم: دچار یک اشتباه شدم



رئیس دادگاه: این اشتباه چه مدت طول کشید



متهم: از 10بهمن ماه سال 88 تا مردادماه امسال



رئیس دادگاه: اگر دستگیر نمی شدی این روند همچنان ادامه داشت



متهم: نه! بر اساس جلساتی که با آقایان" د" ،" ر" و "ش" گذاشته بودیم قرار بود جلوی این کار گرفته شود . مه آفرید خسروی این اواخر آقای "ش" را به عنوان نماینده تام الاختیار خود معرفی کرده بود. قرار بود با فروش بخشی از محصولات و شرکت های زیرمجموعه بدهی بانک را تامین کنند.



وی افزود: برخی متهمان ادعا می کنند در جریان تخلفات صورت گرفته نبودند که این موضوع صحت ندارد آنها در تمام جلسات حضور داشته و در مورد ماجرا اشراف کاملی داشتند.

متهم در ادامه اتهام خرید خانه به نام افراد دیگر را قبول کرد و گفت: بخشی از این انتقال پول در زمان بازداشت من صورت گرفت و آن دوستم که در جریان تحقیقات ادعا کرده بود بدون اطلاع و با اصرار من اقدام به این کار کرده حرفهایش صحت ندارد زیرا خودش زیر برگه ها را امضا کرده و مدارکش را نیز تحویل داده است.

متهم درباره نحوه آغاز فعالیت با شرکت امیر منصور آریا نیز گفت: در ابتدا از طریق آقای"ع. ر" در مهمانسرای گروه ملی در جریان کار قرار گرفتم. در مرحله اول 128 میلیارد ریال ال سی باز کردیم و در مرحله بعد 308 میلیارد ریال .

رئیس دادگاه: مه آفرید خسروی در جریان صوری بودن ال سی ها بود و چرا برای امضا خودتان به تهران نزد او می رفتید؟

متهم: یک مورد سفته را برای امضای مه آفرید خسروی به تهران فرستادم که دیر به بانک رسید. مدیرانم به این موضوع اعتراض کرده و به همین خاطر تصمیم گرفتم خودم برای امضا به تهران بروم. صبح از اهواز راهی تهران شده و پس از گرفتن امضاهای لازم از مه آفرید خسروی عصر دوباره به اهواز باز می گشتم. در این مدت نیز تمام امضاها را خودم می گرفتم. مه آفرید خسروی در جریان صوری بودن ال سی ها بود. در این مدت نیز هر زمان مدیران من برای سرکشی به بانک می آمدند تنها پرونده ها را ورق می زدند و از من می خواستند به مه آفرید خسروی فشار بیاورم تا پول بیشتری را در بانک بگذارد.