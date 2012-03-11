برخورد شدید با مخلان امنیت در چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم کشوری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با عملکرد مثبت نیروی انتظامی استان کرمانشاه، شاهد کاهش 8 درصدی قتل نسبت به سال گذشته در استان کرمانشاه هستیم.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه آمار دستگیری قاتلین و متواریان از قانون در کرمانشاه، 14 درصد نسبت به سال گذشته، کاهش دارد، افزود: استان کرمانشاه در کل جرائم، بیش از 4 درصد کاهش را نشان می دهد.

سردار کشوری گفت: امروز بروز تصادفات در استان کرمانشاه نیز نسبت به سال گذشته کاهش 8 درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به تلاشهای نیروی انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر در استان کرمانشاه، تاکید کرد: کشفیات مواد مخدر در استان کرمانشاه در سالجاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 33 درصد افزایش دارد.

کشوری گفت: نسبت به سال گذشته نیز، 33 درصد افزایش باندهای خلافکار را داشته ایم.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه نیروی انتظامی برای چهارشنبه آخر سال، برنامه های زیادی در دست اجرا دارد، افزود: با افرادی که در چهارشنبه آخر سال، در معابر عمومی و خیابان ها ایجاد آلودگی صوتی و راهبندان کنند، به شدت برخورد قانونی می شود.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی در ایام نوروز یگان هایی در برخی از نقاط استان کرمانشاه، مستقر می کند.

کشوری گفت: نیروی انتظامی استان کرمانشاه در روز 13 فروردین ماه سال آینده برنامه های ترافیکی و انتظامی بسیاری در دستور کار دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: در 300 نقطه از شهر کرمانشاه، نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت بیشتر مسافران و سایر شهروندان مستقر می شوند.

سردار کشوری در پایان گفت: در برخی از ساعات روز پست های ایست بازرسی ایجاد خواهیم کرد.