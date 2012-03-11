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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۱

1.5 تن ماهی فاسد در کرمان کشف شد

1.5 تن ماهی فاسد در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی کرمان از کشف 1.5تن ماهی فاسد در کرمان طی ماه گذشته خبر داد.

مینا قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر اظهار داشت: مردم باید برای خرید این فرآورده ها حتما به مراکز مجاز مراجعه کنند.

قاضی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال و ایام نوروز مصرف ماهی افزایش می یابد، عده ای از این فرصت سوء استفاده کرده و اقدام به فروش ماهی فاسد می کنند.

 وی افزود: فروش ماهی از این طریق غیر قانونی بوده و این ماهیها هم بیشتر فاسد هستند.

قاضی زاده از شهروندان کرمانی خواست ضمن خودداری از خرید از این خودروها، در صورت مشاهده چنین مواردی با شماره 1512 تماس گرفته و مراتب را اعلام کنند.

قاضی زاده همچنین در خصوص مصرف گوشت منجمد نیز گفت: توصیه می شود فرآورده های دامی منجمد حتما در دمای زیر 18 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

وی اضافه کرد: برای مصرف، دقیقا به همان میزانی که لازم است گوشت از فریزر بیرون آورده شود در غیر این صورت، گوشت ارزش غذایی خود را از دست می دهد.

کد مطلب 1557264

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