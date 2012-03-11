1.5 تن ماهی فاسد در کرمان کشف شد

مینا قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر اظهار داشت: مردم باید برای خرید این فرآورده ها حتما به مراکز مجاز مراجعه کنند.

قاضی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال و ایام نوروز مصرف ماهی افزایش می یابد، عده ای از این فرصت سوء استفاده کرده و اقدام به فروش ماهی فاسد می کنند.

وی افزود: فروش ماهی از این طریق غیر قانونی بوده و این ماهیها هم بیشتر فاسد هستند.

قاضی زاده از شهروندان کرمانی خواست ضمن خودداری از خرید از این خودروها، در صورت مشاهده چنین مواردی با شماره 1512 تماس گرفته و مراتب را اعلام کنند.

قاضی زاده همچنین در خصوص مصرف گوشت منجمد نیز گفت: توصیه می شود فرآورده های دامی منجمد حتما در دمای زیر 18 درجه سانتیگراد نگهداری شود.

وی اضافه کرد: برای مصرف، دقیقا به همان میزانی که لازم است گوشت از فریزر بیرون آورده شود در غیر این صورت، گوشت ارزش غذایی خود را از دست می دهد.