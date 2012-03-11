شهروندان ورامین از بازار گل شهید محلاتی تهران بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید نیم روزه که با همکاری معاونتهای خدمات شهری و فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین برگزار شد، علاقه مندان و شرکت کنندگان کلاسهای آموزشی گل و گیاه این پایگاه از نزدیک با انواع گلها و گیاهان فصلی، دائمی، آپارتمانی و باغچه ای، درختچه های زینتی، سموم دفع آفات گیاهی و ... آشنا شدند.

تاکنون شش دوره فصلی کلاسهای آموزشی این پایگاه به صورت رایگان و ویژه بانوان با موفقیت برگزار و مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفته و دوره بعدی آن نیز ازاواسط فروردین ماه سال جدید آغاز می شود.

برگزاری گفتمان تحکیم بنیان خانواده در پیشوا

گفتمان دانشجویی و طلاب علوم حوزوی با موضوع تحکیم بنیان خانواده توسط تبلیغات اسلامی ورامین در حوزه علیمه فاطمیه پیشوا برگزار شد.

در این گفتمان احمد رزاقی، نویسنده و کارشناس خانواده با اشاره به مشکلات زناشویی در جامعه گفت: بهترین و ساده ترین راه مبارزه با مشکلات خانوادگی، پیش‌گیری و کسب آگاهی با دوبال علم و ایمان است.

وی یاد گرفتن حقوق و وظائف زن و شوهر و فرزندان را از بهترین راههای پیشگیری از بروز و ظهور مشکلات در خانواده دانست و افزود: کسب مهارتهای ارتباط کلامی، هماهنگی زبان گفتاری با غیر گفتاری، اعتماد قلبی به محتوای پیام و کلام و دوری از جر و بحث، از راههای ایجاد محبت در خانواده است.

برگزاری دوره آموزش تحکیم بنیان خانواده در ورامین

دوره آموزش تحکیم بنیان خانواده در شبکه بهداشت ورامین توسط تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این دوره آموزشی، رامین کریمی نیا، نویسنده و استاد دانشگاه، با اشاره به واژه ‌های نادرست در زندگی زناشویی گفت: پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: "سخن مردی که به همسرش بگوید دوستت دارم، از قلبش بیرون نمی ‌رود".

وی شناخت روحیات همسر را بسیار مهم دانست و افزود: انسانها 14 نوع شخصیت دارند، پس لازم است با هر کس بر اساس خصوصیاتش او رفتار کنید.