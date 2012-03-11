ولاسکو و داورزنی وارد آمل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ولاسکو و داورزنی به دعوت مسئولان باشگاه کاله مازندران و بررسی شرایط ملی پوشان دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران از نزدیک بازی عصر یکشنبه دو تیم را تماشا خواهند کرد.

با برنامه ریزی فدراسیون والیبال، سرمربی تیم ملی والیبال به شهرهایی که میزبان بازیهای حذفی هستند، برای ارزیابی علمکرد ملی پوشان سفر می کند.

خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال در فصل گذشته مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، برای تماشای بازی تیم های کاله مازندران و سایپا تهران به آمل سفرکرده بود.

حضور بازیکنانی چون علیرضا نادی، حمزه زرینی، فرهاد نظری افشار و میرسعید معروف از بازیکنان ملی پوش تیم کاله مازندران بوده که زیر نظر ولاسکو در مسابقات گذشته تیم ملی در مسابقات جهانی حضور داشتند.

دو تیم کاله مازندران و پیکان تهران در سومین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، عصر یکشنبه در آمل به مصاف خواهند رفت.