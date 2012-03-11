اخبار کوتاه از حوزه پزشکی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین همایش هم اندیشی ارتقا رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در عرصه وب (وبو متریکس) که با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع برگزار شد از رشد 20 درصدی علوم پزشکی کشور (اصفهان، تهران، لرستان، شهرکرد، کرمانشاه و مازندران) در این عرصه تقدیر شد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اهمیت ارتقای رتبهبندی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: پایگاههای فناوری اطلاعات دانشگاهها باید به عنوان یکی از منابع مهم تولیدات علمی کشور تبدیل شوند و این پایگاهها از منابع عمده اطلاعرسانی و خدماترسانی به جامعه هستند، بنابراین باید نقش بسیار موثری در ارتقا و بهبود شایستگیهای علمی و آموزشی کشور داشته باشند.
مصطفی قانعی افزود: دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران به عنوان آیینه تمام نمای پیشرفت علمی و پژوهشی کشور هستند و بر این اساس باید حضوری همه جانبه در عرصه فضای مجازی داشته باشند و بیشتر دیده شده و مورد استناد قرار گیرند و از این طریق در رتبه بندی دانشگاههای جهان صعود کنند.
وی با اشاره به رشد تولیدات علمی کشور و کسب رتبه اول در منطقه از لحاظ تعداد مقالات منتشر شده در scopus گفت: وضعیت تولید علم در کشور مطلوب است ولی باید نسبت به حفظ وضع موجود و بهبود و ارتقاء وضعیت تلاش کرد.
پرستاران بیمارستان تخصصی اطفال امام حسین (ع) اصفهان به همت واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان با مهارتهای احیای قلبی ریوی و مدیریت راه هوایی آشنا شدند.
آموزش CPR به پرستاران بیمارستان تخصصی اطفال امام حسین (ع) اصفهان
معاون فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان، گفت: تمام پرستاران بیمارستان تخصصی اطفال امام حسین (ع) اصفهان به درخواست مسئول آموزش این بیمارستان با مهارتهای احیای قلبی ریوی (CPR) و مدیریت راه هوایی بر اساس آخرین دستورالعملهای انجمن قلب آمریکا آشنا شدند.
مهرزاد آرتنگافزود: این دورهآموزشی در سه گروه با شرکت یکصد پرستار در روزهای 7، 11 و 18 اسفند ماه جاری با رویکرد اساسی CPR ویژهی اطفال برگزار شد.
وی تصریح کرد: دورههای آموزشی مذکور در قالب پنج ساعت آموزش تئوری و عملی در محل بیمارستان امام حسین (ع) واقع در خیابان امام خمینی (ره) تشکیل شده است.
مسمومیت 93 خمینی شهر با گاز منوکسید کربن
از ابتدای سال جاری در شهرستان خمینیشهر تعداد 93 نفر دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدند که از این تعداد یک زن 20 سالهی باردار که در ماه چهارم بارداری خود به سر میبرد جان باخت و 16 مسموم بسیار بدحال نیز با تلاش تکنسینهای فوریتهای پزشکی و انتقال به بیمارستان بهبود یافتند.
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