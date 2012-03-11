فاز دوم مسکن مهر عشق آباد طبس آبرسانی می شود

علی حسندخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاز یک آبرسانی به مسکن مهر این شهر انجام شده و انشعاب های مشترکی در این مناطق نصب شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر عشق آباد در گزارشی از پروژه های در دست اقدام این امور به آبرسانی به فاز یک مسکن مهر عشق آباد، اصلاح قسمتی از شبکه توزیع آبرسانی و انشعابات مربوطه در این شهر و حصارکشی چاه شماره سه اشاره کرد.

حسندخت افزود: این امور در 11 ماهه امسال 504 هزار و 526 متر مکعب آب شرب مشترکان را تأمین کرده است.

وی انجام 445 مورد آزمایشات کلرسنجی و باکتریولوژی، رفع 219 مورد اتفاقات انشعاب و اتفاقات اصلی و فرعی و تعویض 194 فقره کنتور را از اقدامات انجام شده توسط آبفای این منطقه در سال جاری برشمرد.

حسندخت همچنین از واگذاری 97 فقره انشعاب آب در این شهر خبر داد و اضافه کرد: هزار و 204 متر از شبکه فرسوده آبرسانی این شهر نیز امسال اصلاح شده است.