سجاد احمدبیگی، تهیه‌کننده و کارگردان مستند "عروس چیت" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مستند داستانی به بیان آداب و رسوم محلی عروسی در ایلات و عشایر استان ایلام می‌پردازد، گفت: "عروس چیت" بازگو کننده مراسمی است که در آن طبق آیین و رسوم محلی مردان زنان ایل یک هفته قبل از برپایی مراسم عروسی در تدارک ساخت چیتی هستند که بعد از طی کردن مراحل ساخت، آن را در سیاه چادر زنان برای نشستن عروس استفاده می‌کنند.

تهیه‌کننده این مستند مدت زمان پیش تولید این برنامه را سه ماه عنوان کرد و افزود: در این مدت تعیین لوکیشن‌ها و تحقیقات لازم در خصوص آداب و رسوم عشایر استان در مورد این رسم انجام شد که از اسفند ماه سال 89 تا خردادماه سال 90 به طول انجامید. احمدبیگی ادامه داد: پس از تصویربرداری در مناطق مختلف در حال حاضر این مستند آماده نمایش است.

وی ابراز داشت: در مراسمی که ما در این مستند داستانی به دنبال بیان آن هستیم هر دو خانواده عروس و داماد با همکاری یکدیگر جایی مانند حجله عروسی را در سیاه چادر تهیه می‌کنند.

این تهیه‌کننده تصریح کرد: تفاوت این مستند داستانی با معمولی در نوع پرداختن به موضوعات است که در مستند داستانی ما داستانی را دنبال می‌کنیم که واقعیت را نشان می‌دهد. "عروس چیت" با استفاده از المان‌های محلی و بومی و پرداختن به بحث مردم شناختی یکی از رسوم عشایر استان می‌تواند جذابیت‌های خوبی را در میان مخاطبان داشته باشد.

سجاد احمدبیگی نویسنده این مستند داستانی است که همراه با صمد رحیمی‌پور دستیار تهیه، علی رضوانی تصویربردار، محمد حسن قاسمی تدوین و نادر گهرسودی انتخاب موسیقی در تولید این مستند همکاری دارند.