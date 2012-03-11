90 درصد مصارف آبی استان قزوین، کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه قزوین، جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان، محمود درگاهی رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری، کارشناسان و مشاور تخصصی، طرح داناب در قزوین کلید خورد.

در این مراسم که در سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار شد یدالله ملکی اظهارداشت: میزان استحصال منابع آب سطحی استان قزوین دو میلیارد و 131 میلیون مترمکعب است که 90 درصد آن معادل یک میلیارد و 680 میلیون مترمکعب آن در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی افزود: 7.1 درصد مصرف استان در بخش شرب شهری و روستایی، 1.7 درصد در صنعت، 1.4 درصد در خدمات و سه دهم درصد در بخش شرب خانگی است که اصلاح الگوی مصرف بویژه در بخش کشاورزی ضروری است.

ملکی تعداد چاههای آب کشاورزی موجود استان را 9 هزار و 879 حلقه(دستی و عمیق)، چشمه های استان را 16 هزار و 140 حلقه با حجم آبدهی 386 میلیون مترمکعب، قنوات را 225 حلقه با 71 میلیون و 100 هزار مترمکعب اعلام کرد و گفت: در حال حاضر میزان کسری آب استان 200 میلیون مترمکعب است که باید برای آن اندیشه کرد.

این مسئول تصریح کرد: برای جلوگیری از آثار مخرب برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمین، شامل گسترش مناطق شوره زار، فرونشست زمین و کسری مخازن آبی در سالهای گذشته برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته و با تشکیل گروههای گشت بازرسی، انسداد چاههای غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند، ایجاد تشکل های آب بران، تبلیغات محیطی و رسانه ای ، تغذیه مصنوعی و ساماندهی شرکت های حفاری اقداماتی انجام شده است.

ملکی یادآورشد: اجریا طرح داناب با هدف گذاری دانش آموزان نقش موثری در فرهنگ سازی نسل آینده و اصلاح الگوی مصرف در جامعه خواهد داشت.