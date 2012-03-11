امسال 300 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله ترکی گفت: با توجه به پیگیریهای انجام گرفته و تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل، در سال جاری 300 هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد شده است.

پرداخت سه هزار میلیارد ریال به طرحهای زودبازده

وی افزود: سه هزار میلیارد ریال تسهیلات از ابتدای سال جاری تاکنون به طرحهای زودبازده و کارآفرین پرداخت شده است.

این مسئول به احداث 238 هزار واحد مسکن مهر در 15 نقطه از استان تهران اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد 195 هزار واحد در دست اجرا بوده و 15 هزار واحد در سفر رئیس جمهوری به شهرستان پاکدشت به طور همزمان در سطح استان تهران افتتاح شد.

وی ادامه داد: حجم سرمایه گذاری صنعتی در استان تهران تا پایان سال 1389 معادل 26 هزار و 500 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال قبل آن 176 درصد رشد داشت.

ترکی عنوان کرد: در بخش بهداشت و درمان نیز تکمیل بیمارستان قلب تهران، احداث بیمارستانهای جایگزین امام خمینی(ره)، رازی، شهدای تجریش، رباط کریم، پاکدشت و اسلامشهر از جمله اقدامات انجام شده در سطح استان تهران است ضمن اینکه احداث بیمارستانهای سوختگی و ساختمان اورژانس تهران در دست بررسی و مطالعه قرار دارد.