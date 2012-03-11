اشتهارد به زودی شهرستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی در آئین بهره برداری از خط تولید میل گرد مجتمع فولاد آریا ذوب اشتهارد کرج که در چارچوب سفر هیئت دولت به استان البرز صورت گرفت، گفت: اشتهارد کرج از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالائی برخوردار است.

وی افزود: قابلیت شهرستان شدن اشتهارد امری انکار ناپذیر بوده و ظرفیت های صنعتی منحصر به فرد آن ضرورت این امر را تبیین می کند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: کرج و شهرهای تابعه آن سالها در سایه نشینی پایتخت از امکانات و تسهیلاتی که شایستگی آنها را داشتند محروم بوده و وقت آن رسیده که این محرومیت ها جبران شده و در راه توسعه و پیشرفت همه جانبه آنها تلاش شود.

وی گفت: اکنون که به برکت تلاش های بی وقفه هیئت دولت استان البرز شکل گرفته، شهرهای تابعه کرج از جمله اشتهارد نیز باید عادلانه مورد توجه و حمایت مسئولان قرار گیرد و نباید تنها رشد و پیشرفت کرج را مد نظر داشته باشند.

رحیمی تصریح کرد: تنها مشکل و مانع بر سر راه شهرستان شدن اشتهارد، مشکل آب شرب است که امیدواریم با تلاش جدی مسئولان استان و حمایت مضاعف دولت این مشکل برطرف و در آینده ای نه چندان دور اشتهارد به عنوان شهرستان اعلام رسمی شود.

