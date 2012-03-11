50 هزار خودروی فرسوده در مازندران جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رمضان سوادکوهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پنج مرکز اسقاط خودرو در استان وظیفه جمع آوری خودروهای فرسوده استان انجام می شود.

وی افزود: تعداد 30 هزار خودرو در سالجاری در استان شماره گذاری و به حمل و نقل عمومی و شخصی اضافه شد.

سوادکوهی با اشاره به اینکه میانگین آمار تلفات انسانی در کشور، 14 درصد است افزود: این آماردر مازندران 18 درصد است.

وی به دو هزار کشته و مصدوم در راههای استان اشاره و تصریح کرد: با همکاری پلیس، مردم و دستگاههای متولی درسال 91 این آمار را به حداقل خواهیم رساند.

سوادکوهی به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و افزود: با اجرای این قانون شاهد کاهش سه هزار نفری تلفات انسانی در جاده بودیم.

وی گفت: طرح نوروزی، تامین سهم دستگاههای دولتی در تصادفات، حضورهمیاران پلیس، برخورد با تخلفات حادثه ساز و قاطعیت در اجرای قانون و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی از جمله برنامه های راهنمایی و رانندگی در نوروز 91 است.

سوادکوهی به نقش برجسته همیاران پلیس در طول سفر اشاره و یادآور شد: تعداد 200 هزار همیار پلیس در شرایط خاص با راهنمایی و رانندگی استان همکاری می کنند.

وی افزود: تعداد 10 دوربین کنترل ترافیک در مرکز استان و تعدادی در شهرهای آمل و بهشهر جهت کنترل ترافیک نصب شده است.