به گزارش خبرنگار مهر، کتاب داستان‌های «دارابگرد» نوشته پیمان پورشکیبایی شاعر، موزیسین و نویسنده معاصر توسط آشیانه کتاب به زیر چاپ رفت.

این کتاب داستان زندگی انسان‌های تنگدستی است چون کل مورو، دلاور، حسن آقا راستگو و ... که برای واژه‌هایی پاک همچون کار و تلاش، سادگی، راستگویی و .... زیسته و خاطره‌ساز همشهریان خود بوده‌اند.

نویسنده که روزگارانی از عمر خویش را در این شهر کهن (داراب) زندگی کرده به یادکرد افراد این سرزمین و خاطرات آنان می‌پردازد و تاریخ کهن آن را با تصویر و عکس در آخر کتاب به خواننده معرفی می‌کند.

گویش‌های زیبا از زبان مردم آن دیار و واژه‌نامه آن نیز در پایان توجه خواننده را به گویش‌های پارسی کهن رهنمون می‌شود.

این کتاب قرار است در سال 1391 در کتابفروشی‌ها عرضه شود.