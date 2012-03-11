به گزارش خبرنگار مهر، کتاب داستانهای «دارابگرد» نوشته پیمان پورشکیبایی شاعر، موزیسین و نویسنده معاصر توسط آشیانه کتاب به زیر چاپ رفت.
این کتاب داستان زندگی انسانهای تنگدستی است چون کل مورو، دلاور، حسن آقا راستگو و ... که برای واژههایی پاک همچون کار و تلاش، سادگی، راستگویی و .... زیسته و خاطرهساز همشهریان خود بودهاند.
نویسنده که روزگارانی از عمر خویش را در این شهر کهن (داراب) زندگی کرده به یادکرد افراد این سرزمین و خاطرات آنان میپردازد و تاریخ کهن آن را با تصویر و عکس در آخر کتاب به خواننده معرفی میکند.
گویشهای زیبا از زبان مردم آن دیار و واژهنامه آن نیز در پایان توجه خواننده را به گویشهای پارسی کهن رهنمون میشود.
این کتاب قرار است در سال 1391 در کتابفروشیها عرضه شود.
نظر شما