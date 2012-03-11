آخرین آمار عضو هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی قمصری امروز دوشنبه در نشست خبری با اعلام این خبر، اضافه کرد: دانشگاه تهران دارای 115 رشته در مقطع کارشناسی، 270 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 161 رشته در مقطع دکتری است.

وی افزود: همچنین ورودی‌های سال 90 نیز در مقطع کارشناسی 3100 نفر، در مقطع کارشناسی ارشد 6060 نفر و در مقطع دکتری نیز3110 نفر هستند. همچنین در سال جاری 130 نفر دانشجوی دکترای حرفه‌ای نیز به دانشگاه راه یافتند.

قمصری خاطر نشان کرد: علاوه بر دانشجویانی که در ترم دوم تحصیلی در دانشگاه تهران ثبت نام کردند و 4 هزار نفری که برای مقطع پایان نامه در دانشگاه ثبت نام کردند در مجموع دانشگاه تهران دارای 34 هزار دانشجو است.