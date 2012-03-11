چالشهای پیش روی "ماریو مونتی"؛ تنش در روابط ایتالیا و انگلیس

وخامت اوضاع اقتصادی ایتالیا و افزایش میزان بدهیهای این کشور به بالاترین حد خود از زمان ورود به منطقه یورو سبب شده تا مردم به خیابانها آمده و اعتراض خود را به عملکرد ضعیف دولتمردان ایتالیایی ابراز دارند.

در این میان دولت برای مقابله با بحران اقتصادی طرح های ریاضت اقتصادی را تصویب کرده و با کاهش خدمات رفاهی در تلاش برای بهبود اوضاع فعلی است.

بهره های وامهای دولتی ایتالیا در طول 10 سال گذشته به 21و6 درصد افزایش یافته و به بالاترین حد خود از زمان عضویت این کشور در منطقه یورو رسیده است و با توجه به مشکلات بی شمار این کشور می توان گفت که حل این مشکلات به تنهایی امکان پذیر نیست .

ایتالیا با بدهی هایی به ارزش 1.8 تریلیون یورو روبرو است و این کشور به تنهایی تقریبا یک چهارم کل بدهیهای دولتی کشورهای یورو را از آن خود کرده است.

در مقایسه با تولید ناخالص داخلی وضعیت بدهیهای ایتالیا اخیرا به 120 درصد رسیده است که تنها یونان با 158 درصد وضعیت بدهیهایش بدتر از ایتالیا است.

کارشناساسان اقتصادی در این باره که نخست وزیر ایتالیا و دیگر مقامات این کشور بتوانند اقدامات موثری را در این باره انجام دهند ابراز تردید کرده اند.

ایتالیا، چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست و میزان بدهی اش از بدهی های کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال و یونان بیشتر است. انتظار می رود تا سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت های محلی در ایتالیا کار خود را از دست بدهند.

گذشته از بحران بدهی و اوضاع نابسامان اقتصادی ایتالیا، کشته شدن "کریس مک منوس" مهندس انگلیسی و "فرانکو لمولینارو" همکار ایتالیایی وی در مه 2011 در عملیات گروگانگیری افراد مسلح در نیجریه باعث افزایش انتقادها از دولت "ماریو مونتی" شده است.

در همین حال پس از افشای جزئیات این عملیات و گفتگوی تلفنی "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس با همتای ایتالیایی، "روبرتو مارونی" وزیر کشور سابق ایتالیا خواستار استعفای وزیر خارجه شد.

مارونی در بیانیه ای اعلام کرد: باورکردنی نیست که دولت ایتالیا در جریان عملیات انگلیس در نیجریه برای نجات جان گروگانها قرار نگرفته بود و شاهد تکرار چنین مواردی نیز در گذشته بودیم.

"موریزیو گاسپاری " رئیس سناتورهای حزب خلق آزادی در گفتگو با شبکه تلویزیونی Tgcom24 اعلام کرد که ایتالیا از انگلیس و هند سیلی محکمی را خورده است و دولت ایتالیا باید موضع محکمی را اتخاذ کند.

وی افزود: به نظر می رسد که ایتالیا در قبال این اقدام انگلیس بسیار ضعیف عمل کرده است و باید مواضع سختگیرانه تری را در قبال سیاست خارجی خود اتخاذ کند.

همچنین "دانیل سانتانچه" یکی دیگر از اعضای پارلمان ایتالیا تاکید کرد که دولت ماریو مونتی باید این موضوع را شفاف سازی کند و به دلایل عملیات یکجانبه انگلیس در آزادی دو گروگان ایتالیایی و انگلیسی بپزدازد.

"نیچی وندولا" رهبر حزب چپگرای ایتالیا تاکید کرد که نگرانی های زیادی در خصوص افزایش تنش ها در روابط لندن-رم و اقدام یکجانبه انگلیس که به ضرر ایتالیا تمام شد، وجود دارد.

همچنین "جورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهوری ایتالیا خواستار توضیحات انگلیس درباره عملیات نجات دو گروگان توسط انگلیس شد و به شدت به این موضوع واکنش نشان داد، زیرا انگلیس پس از کشته شدن دو گروگان ایتالیایی مقامات این کشور را آگاه کرده است.

اظهارات مقامات ایتالیایی درحالیست که "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس عملیات نجات گروگان ها را فوری و ضربتی خوانده و تاکید کرده است: نیروهای نجات هر اقدامی را برای کمک به گروگان ها انجام داده اند اما این دو نفر پیش از رسیدن نیروهای بریتانیایی کشته شدند.