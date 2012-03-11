دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستورالعمل در اجرای مادۀ (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 و مواد (17) و (18) آئیننامة اجرایی قانون مذکور به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
همچنین در اجرای بند (5) مادۀ یک همان قانون و به منظور تعیین نحوۀ رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع مادۀ (14) قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که به تصریح مادۀ (16) قانون اخیرالذکر تحت عنوان اشخاص تحت نظارت نام برده شدهاند، این دستورالعمل اصلاح شد.
بر اساس این دستورالعمل، هر گونه فعل یا ترک فعل اشخاص تحت نظارت که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان، یا تشکلهای خودانتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محکوم می شود.
کمیته رسیدگی به تخلفات، تشکل خود انتظام مربوطه، که در مورد بورس به استناد ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیرۀ بورس مربوطه و در مورد سایر تشکل های خود انتظام هیأت مدیره یا شورای همان تشکل خود انتظام یا کمیتهای است که تشکل خود انتظام برای رسیدگی به تخلفات اعضاء تعیین نمودهاست، هیأت رسیدگی به تخلفات و هیأت مدیرۀ سازمان مراجع رسیدگی به تخلفات خواهند بود.
کمیتۀ رسیدگی دارای سه عضو است که شامل(الف) مدیر پیگیری امورتخلفات سازمان به عنوان رئیس کمیته (ب) مدیر یا رئیس اداره مربوطه در سازمان و(ج) نمایندۀ تشکل خود انتظام مربوطه میباشد. رئیس کمیته براساس محتویات پرونده، مدیر مربوطه در سازمان و نمایندۀ تشکل خود انتظام مربوطه را حسب مورد مشخص و به جلسۀ کمیته دعوت مینماید.
نمایندۀ تشکل خود انتظام مربوطه برای عضویت در کمیته از میان کارکنان خبره، مورد وثوق و با تجربۀ آن تشکل خود انتظام انتخاب و به دبیرخانه کمیته رسیدگی معرفی میشود.
پروندۀ تخلفاتی براساس گزارش هر یک از معاونتها، مدیریتها یا ادارات سازمان یا گزارش هر یک از تشکلهای خود انتظام در دبیرخانۀ کمیته تشکیل میشود. دبیرخانه کمیته پس از تشکیل پرونده، اقدامات لازم را برای تکمیل پرونده انجام داده و موضوع را در کمیته مطرح مینماید.
در این دستورالعمل آمده است : آراء بدوی صادره توسط هیأت رسیدگی با تقاضای تجدیدنظرخواهی هر متخلفی که طی رأی صادره محکوم شده است، در هیأت مدیرۀ سازمان قابل تجدیدنظر خواهیاست.
دبیرخانۀ کمیته رسیدگی در سازمان بورس است که تحت نظر مدیریت پیگیری تخلفات سازمان تشکیل میشود، و امور مربوط را از قبیل تشکیل و تکمیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضاء، تشکیل جلسات و تنظیم آراء انجام خواهد داد. دبیرخانه هیأت رسیدگی نیز همان دبیرخانه کمیته است.
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت این سازمان را اصلاح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این دستورالعمل در اجرای مادۀ (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 و مواد (17) و (18) آئیننامة اجرایی قانون مذکور به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
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