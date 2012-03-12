تکمیل پروژه های مسکن البرز نیازمند تامین اعتبار دستگاه های خدمات رسان است

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر در بحث مسکن در البرز، مشکل خاصی وجود ندارد فقط دستگاه های خدمات رسان از جمله آب، برق و گاز نیازمند اعتبار هستند.

وی ادامه داد: تامین اعتبار لازم برای این دستگاه ها به تکمیل پروژه های مربوط به مسکن در استان البرز کمک می کند و این امر، اهمیت فراوانی دارد.

مدیر کل راه و شهر سازی استان البرز گفت: طبق برنامه ریزی ها در دور چهارم سفر هیئت دولت به استان البرز، مصوبات سفرهای قبل پیگیری شدیم تا آمار کاملی در این خصوص به دست آید.

ضیایی فر ادامه داد: طبق تصمیم گیری صورت گرفته، دو طبقه کردن اتوبان کرج به تهران و ادامه طرح اتوبان همت شمالی و جنوبی در این سفر پیگیری خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز افزود: شناسایی نقاط پر حادثه جاده چالوس و اصلاح آن و تامین اعتبار برای تعریض اتوبان کرج به تهران از دیگر مواردی است که در این سفر مورد پیگیری قرار می گیرد.