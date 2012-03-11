شهرستان کلیبر آماده استقبال از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله اصغر پور روز یکشنبه در جلسه مشترک ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی و شورای اداری شهرستان کلیبر با بیان اینکه در تعطیلات نوروزی مسافران و گردشگران زیادی به کلیبر مسافرت می کنند افزود: باید تمام مسئولان ادارات در این روزها بهتر از روزهای قبل نسبت به ارائه خدمات به مسافران تلاش کنند.

وی گفت: مراکز بهداشتی ودرمانی و داروخانه ها و امداد و نجات باید در تعطیلات عید نوروز فعال تر از روزهای قبل باشد.

در این جلسه سروان ناصرجامی، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان کلیبر نیز گفت: با توجه به اینکه به چهارشنبه آخر سال نزدیک می شویم از سوی نیروی انتظامی تدابیری در این خصوص انجام گرفته و از اداره آموزش وپرورش انتظار داریم تا دانش آموزان را توجیه کنند تا شاهد حوادث ناگوار چهارشنبه سوری نباشیم.

در ادامه اسماعیل عمله زاده، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان کلیبر، از ثبت 99 درصد ولادت و 5/99 درصد فوت در فرجه قانونی در این شهرستان خبر داد و از تلاش شبکه بهداشت و شوراهای اسلامی روستاها در به ثمر رسیدن آمار مذکور تشکر کرد.

در آخر این جلسه حسن پاکدل به عنوان معاون فرمانداری شهرستان کلیبر معرفی شد.