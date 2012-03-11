به گزارش خبرنگار مهر خانم "ج. الف" که یکی از 32 متهم حاضر در دادگاه بود امروز در جلسه دادگاه گفت: هر روز در پایان ساعت اداری گزارش مکتوبی از وضعیت خزانه شرکت تهیه کرده و یک نسخه آن را به معاونت تامین و اعتبار ، یک نسخه را به دفتر مه آفرید خسروی فرستاده و آخرین نسخه را در بایگانی خزانه شرکت نگهداری می کردم.

وی افزود: سه حساب با سه دسته چک وجود داشت که یک دسته چک نزد خود مه آفرید بود یک دسته چک را به کارمند بانکش داده بود و آخرین نیز در صندوق قرار داشت. اغلب چک هایی که من صادر می کردم متعلق به خانواده اش بود در متن گزارش نیز می نوشتم چک شخصی و توضیح دیگری قید نمی کردم.

این متهم ادامه داد: در ابتدا 5 میلیون تومان پول، دلار و یورو در خزانه شرکت بود که همیشه این مبلغ وجود داشت در سال 88 این میزان به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که از حساب شخصی و عملیات های بازرگانی مه آفرید خسروی تامین می شد. خود او نیز دستور استفاده از آن را صادر می کرد. از اواخر سال 89 این میزان دوباره افزایش یافت و در سال 90 به 200 تا 300 میلیون تومان رسید.

رئیس دادگاه درباره کیف های پر از پول متهم ردیف اول پرسید که او در پاسخ گفت: تعداد کیف ها بین 20 تا 30 عدد بود. کیف هایی لپ تابی که حدود 200 تومان پول و دلار در آن قرار می گرفت. پس از آماده کردن کیف ها آن را به دفتر مه آفرید خسروی می بردم اگر جلسه نداشت آن را شخصا تحویل می گرفت و در صورتی که در جلسه بود آن را به منشی اش تحویل می دادم.

متهم درباره ال سی ها نیز گفت: در این زمینه اطلاعاتی ندارم و کارهای ال سی ها را شرکت .... انجام می داد.