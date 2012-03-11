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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

دومین‌دادگاه پرونده فسادمالی؛

اعترافات خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا در مورد کیفهای پر از پول

اعترافات خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا در مورد کیفهای پر از پول

خزانه‌دار شرکت امیرمنصور آریا جزئیات کیفهای پر از پول متهم ردیف اول فساد مالی اخیر را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر خانم "ج. الف" که یکی از 32 متهم حاضر در دادگاه بود امروز در جلسه دادگاه گفت: هر روز در پایان ساعت اداری گزارش مکتوبی از وضعیت خزانه شرکت تهیه کرده و یک نسخه آن را به معاونت تامین و اعتبار ، یک نسخه را به دفتر مه آفرید خسروی فرستاده و آخرین نسخه را در بایگانی خزانه شرکت نگهداری می کردم.

وی افزود: سه حساب با سه دسته چک وجود داشت که یک دسته چک نزد خود مه آفرید بود یک دسته چک را به کارمند بانکش داده بود و آخرین نیز در صندوق قرار داشت. اغلب چک هایی که من صادر می کردم متعلق به خانواده اش بود در متن گزارش نیز می نوشتم چک شخصی و توضیح دیگری قید نمی کردم.

این متهم ادامه داد: در ابتدا 5 میلیون تومان پول، دلار و یورو در خزانه شرکت بود که همیشه این مبلغ وجود داشت در سال 88 این میزان به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که از حساب شخصی و عملیات های بازرگانی مه آفرید خسروی تامین می شد. خود او نیز دستور استفاده از آن را صادر می کرد. از اواخر سال 89 این میزان دوباره افزایش یافت و در سال 90 به 200 تا 300 میلیون تومان رسید.

رئیس دادگاه درباره کیف های پر از پول متهم ردیف اول پرسید که او در پاسخ گفت: تعداد کیف ها بین 20 تا 30 عدد بود. کیف هایی لپ تابی که حدود 200 تومان پول و دلار در آن قرار می گرفت. پس از آماده کردن کیف ها آن را به دفتر مه آفرید خسروی می بردم اگر جلسه نداشت آن را شخصا تحویل می گرفت و در صورتی که در جلسه بود آن را به منشی اش تحویل می دادم.

متهم درباره ال سی ها نیز گفت: در این زمینه اطلاعاتی ندارم و کارهای ال سی ها را شرکت .... انجام می داد.

کد مطلب 1557288

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