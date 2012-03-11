حقوق شهروندی روابط بین انسانها را سامان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی ظهر یکشنبه در نشست حقوق شهروندی استان افزود: جایگاه کرامت انسان و حق بشری در جهان بینی اسلام از اهمیت بالایی برخوردار بوده و این مهم زمانی پررنگ می شود که نظام اجتماعی و سیاسی مبتنی بر احکام دینی باشد.

وی افزود: حق حیات در اسلام به عنوان نخستین حقوق شهروندی حائز اهمیت بوده چرا که تمام قوانین، به حیات انسان تعلق دارد و کسی اجازه تعرض و تعدی به آن را ندارد.

وی با اشاره به اینکه هیچ عاملی همانند عدم وجود امنیت وفقدان نظم اجتماعی و بی قانونی به جوامع انسانی آسیب نمی زند، افزود: حکومت ها در همه جوامع عامل اصلی حفظ امنیت هستند و نظم آفرینی و پاسداری ازحرمت انسان ها، حقوق مردم و اجرای قانون جزو وظایف ذاتی و حیاتی آنها است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری با اشاره به برنامه های سال آتی برای ارتقا جایگاه حقوق شهروندی تصریح کرد: برنامه های کمیته آموزش و ترویج حقوق شهروندی با شناسایی مقررات زائد اداری به منظور روان سازی آنها، ایجاد بانک اطلاعات تخصصی از قوانین با هدف مدیریت و پایش برنامه های صیانت از حقوق شهروندان در سال آتی انجام خواهد شد.