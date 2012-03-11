200 میلیارد تومان اعتبار به شهرستان اصفهان تخصیص داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم صادقی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه آخر شورای اداری شهرستان با اشاره به اینکه الحاق شهر بهارستان به شهر اصفهان بر سر دوراهی قرار گرفته است، اظهار داشت: شهر بهارستان همچنان در بلاتکلیفی است و مشکلات این منطقه همچنان پابرجاست.

وی با بیان اینکه پس از گذشت چندین سال هنوز از نظر حمل و نقل مشکل داریم، افزود: مسئولان فکری برای الحاق یا استقلال شهر بهارستان کنند.

امام جمعه بهارستان تصریح کرد: بهارستان از نظر بهداشت و درمان با مشکل مواجه است چنانکه درمانگاه این محل خودروی آمبولانس حمل بیماری را از یک نقطه به نقطه دیگر ندارد.

وی در ادامه به برخی مشکلات این شهر اشاره کرد و گفت: در انتخابات اخیر از شهرستان بهارستان و محدوده این شهر 17 هزار نفر رای دادند.

صادقی به اعتبار 200 میلیارد تومان اعتبار بخش شهرستان پرداخت و ادامه داد: 2هزار میلیارد تومان طرح فرهنگی در بهارستان در حال اجرا شدن است.

وی با تاکید به اینکه این شهر به دلیل بلاتکلیفی هر روز دچار ضرر و زیان می شود، بیان داشت: ساخت بیمارستان از مهمترین پروژه هایی است که به دلیل بی توجهی مسئولان وضعیت الحاق بهارستان اجرایی نشد.