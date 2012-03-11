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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

فردا؛

بیمارستان 540 تختخوابی امام‌خمینی(ه) کلنگ‌زنی می‌شود

بیمارستان 540 تختخوابی امام‌خمینی(ه) کلنگ‌زنی می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام خبر کلنگ‌زنی یک بیمارستان 540 گفت: این بیمارستان که جایگزین بیمارستان امام خمینی (ره) خواهد شد، فردا کلنگ‌زنی شده و عملیات اجرایی آن در سال 91 به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر علیزاده از کلنگ‌زنی بیمارستان 540 تختوابی جایگزین بیمارستان امام خمینی (ره) تهران خبر داد و گفت: این بیمارستان جدید در محوطه مجتمع درمانی امام خمینی(ره) تهران و در زمینی به مساحت 49200 مترمربع ساخته می‌شود.
 
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان و تاسیسات دولتی و عمومی، تعداد طبقات این بیمارستان را 15 طبقه روی زمین و 2 طبقه زیر زمین اعلام کرد و اظهار داشت: بیمارستان جدید دارای تمام بخش‌های لازم مانند درمانگاه با 25 اتاق مصاحبه و معاینه، ‌اندوسکپی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، 19 اتاق عمل، 104 تخت ICU ، 360 تخت بستری، 44 تخت بستری VIP، 40 تخت بستری رادیوتراپی  به همراه کلاس‌های درس و سالن جلسات خواهد بود.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی زمان اتمام ساخت اسکلت بیمارستان جایگزین را شهریور سال 93 پیش‌بینی و اظهار امیدواری کرد: سال 95 کل پروژه آماده بهره‌برداری و خدمات‌دهی به مردم باشد.
کد مطلب 1557292

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