به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر علیزاده از کلنگ‌زنی بیمارستان 540 تختوابی جایگزین بیمارستان امام خمینی (ره) تهران خبر داد و گفت: این بیمارستان جدید در محوطه مجتمع درمانی امام خمینی(ره) تهران و در زمینی به مساحت 49200 مترمربع ساخته می‌شود.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان و تاسیسات دولتی و عمومی، تعداد طبقات این بیمارستان را 15 طبقه روی زمین و 2 طبقه زیر زمین اعلام کرد و اظهار داشت: بیمارستان جدید دارای تمام بخش‌های لازم مانند درمانگاه با 25 اتاق مصاحبه و معاینه، ‌اندوسکپی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، 19 اتاق عمل، 104 تخت ICU ، 360 تخت بستری، 44 تخت بستری VIP، 40 تخت بستری رادیوتراپی به همراه کلاس‌های درس و سالن جلسات خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی زمان اتمام ساخت اسکلت بیمارستان جایگزین را شهریور سال 93 پیش‌بینی و اظهار امیدواری کرد: سال 95 کل پروژه آماده بهره‌برداری و خدمات‌دهی به مردم باشد.