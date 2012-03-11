اجرای طرح پیک مهر در استان قزوین آغاز شد

محمود لالوها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح پیک مهر با حمایت و همکاری استانداری و از محل اعتبارات ارتقاء شاخص های فرهنگی استان اجرا می شود.



وی یادآورشد: طرح پیک مهر با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه فرهنگ کتابخوانی و علم آموزی در سطح جامعه و تحقق سند نهضت مطالعه مفید نهاد کتابخانه های عمومی کشور اجرا می شود.



لالوها بیان کرد: طرح پیک مهر گامی موثر در راستای تولید فکر و افزایش معلومات عمومی جامعه است که نقشی مهم در افزایش فرهنگ عمومی و کاهش آسیب های اجتماعی خواهد داشت.



وی تصریح کرد: در طرح پیک مهر قفسه هایی با ابعاد 90×60 در اماکن عمومی مختلف نظیر بیمارستان ها، ترمینال ها، دادگستری، درمانگاه ها و سایر مکان های پرتردد با حمایت مسئولان آن ها نصب شده که در آن تعدادی کتاب کم حجم ولی پرمحتوا قرار داده می شوند.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین بیان کرد: طرح پیک مهر موجب می شود افراد بهترین استفاده از فرصت های در انتظار و اوقات از دست رفته خود را داشته باشند.



لالوها گفت: طرح پیک مهر با حمایت هر چه بیشتر مسئولان دستگاه های اجرایی موفقیت آمیز خواهد بود.



وی یادآور شد: مهمترین رویداد در حوزه کتاب و کتابخوانی در سال جاری دیدار کتابداران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب بود که برنامه ریزی و فعالیت در عرصه کتابخوانی را سرعت بخشید.



دبیر کمیته اجرایی طرح پیک مهر استان قزوین اظهارداشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری ارتقاء کیفی مطالعه بین نوجوانان و جوانان هدف اصلی این اداره کل در راه اندازی طرح پیک مهر است.



لالوها افزود: پیشرفت علم و تکنولوژی، تولید، تکثیر و انتشار کتاب را آسان ساخته که لازم است امروز به با توجه به سابقه کهن علم و ادب در ایران جایگاه خود را در زمینه نشر و استفاده کتاب بالا ببریم که در این زمینه نیازمند بهره گیری از روش های خلاقانه تر و متناسب با شرایط فکری و اخلاقی جامعه هستیم.