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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

توسط سیستم سیار/

آموزشهای فنی و حرفه ای در مناطق محروم خوزستان افزایش می یابد

آموزشهای فنی و حرفه ای در مناطق محروم خوزستان افزایش می یابد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: با استقرار سیستم سیار، آموزشهای فنی وحرفه ای در مناطق محروم، روستایی و عشایری این استان توسعه داده می شود.

رحمن قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیستم آموزشی سیار به شکل اتوبوس با امکانات کامل آموزشی مجهز شده و رشته اتومکانیک را در حرفه های برق خودرو، تعمیرموتور خودروهای بنزینی، پنچرگیری، سرویس و نگهداری به جوانان مناطقی که دسترسی به آموزشهای فنی و حرفه ای ندارند ارائه می شود.

وی تصریح کرد: توسعه آموزش فنی و حرفه ای در سطح روستاها و مناطق محروم از اولویتهای کاری این اداره‌کل است.

رحمن قلاوند اظهار کرد: در حال حاضر در صدد هستیم که فعالیتهای خود را در سطح این مناطق بیشتر کنیم تا فاصله آموزش مردم این مناطق با مناطق شهری به حد معقول و مناسبی برسد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم آموزشهای فنی و حرفه ‌ای را در این مناطق توسعه دهیم تا از مهاجرت بی رویه مردم این مناطق به شهرها جلوگیری شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان تصریح کرد: اگر نیازهای آموزشی متناسب با محیط در مناطق محروم برآورده نشود متقاضیان مجبور می شوند برای گذراندن یک دوره آموزش کوتاه مدت به مناطق شهری بیایند.
کد مطلب 1557294

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