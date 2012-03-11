آموزشهای فنی و حرفه ای در مناطق محروم خوزستان افزایش می یابد

رحمن قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیستم آموزشی سیار به شکل اتوبوس با امکانات کامل آموزشی مجهز شده و رشته اتومکانیک را در حرفه های برق خودرو، تعمیرموتور خودروهای بنزینی، پنچرگیری، سرویس و نگهداری به جوانان مناطقی که دسترسی به آموزشهای فنی و حرفه ای ندارند ارائه می شود.

وی تصریح کرد: توسعه آموزش فنی و حرفه ای در سطح روستاها و مناطق محروم از اولویتهای کاری این اداره‌کل است.



رحمن قلاوند اظهار کرد: در حال حاضر در صدد هستیم که فعالیتهای خود را در سطح این مناطق بیشتر کنیم تا فاصله آموزش مردم این مناطق با مناطق شهری به حد معقول و مناسبی برسد.



وی افزود: تلاش می‌کنیم آموزشهای فنی و حرفه ‌ای را در این مناطق توسعه دهیم تا از مهاجرت بی رویه مردم این مناطق به شهرها جلوگیری شود.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان تصریح کرد: اگر نیازهای آموزشی متناسب با محیط در مناطق محروم برآورده نشود متقاضیان مجبور می شوند برای گذراندن یک دوره آموزش کوتاه مدت به مناطق شهری بیایند.