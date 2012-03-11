شهر کهک به استقبال بهار رفت

شهردار کهک در گفتگو با خبرنگارمهر، عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش کهک هر ساله در ایام نوروز پذیرای مسافران و گردشگران است، شهرداری کهک با هدف ارتقاء سطح خدمات به شهروندان و مسافران نوروزی هر ساله با اجرای برنامه‌هایی به استقبال بهار می‌رود.



فاضل بهنیا کاشت گل در نقاط مختلف شهر کهک، هرس درختان، آسفالت خیابان امامزاده زینب خاتون، نصب پلاکارد و بنر در نقاط مختلف شهر به مناسبت ایام نوروز، پاکسازی محورهای ورودی کهک، جمع آور زباله‌ها و نخاله‌ها، رنگ آمیزی جدول‌ها و بلوار‌های اصلی و شستشوی المان‌ها را از جمله برنامه‌های انجام شده شهرداری کهک در طرح استقبال از بهار عنوان کرد.



وی از کاشت ۵۰۰ درخت سروٰ ۲ هزار گل رزٰ یک هزار گل بنفشهٰ ۲ هزار درخت زرشک زینتی در کهک خبر داد و افزود: شهرداری کهک آمادگی کامل برای استقبال از مسافران نوروزی را دارد.



شهردار کهک در ادامه اظهار داشت: طرح استقبال از بهار با رویکرد شهروند مداری و استفاده شهروندان و مسافران از خدمات بهتر با هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیون تومان در این شهر در حال اجرا است.



بهنیا در ادامه افزود: ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی در چهارشنبه آخر سال و روزهای تعطیلات عید نوروز و ایام تعطیل در شهرداری کهک آماده فعالیت است.