ارتقای فعالیتهای آموزشی در البرز با رویکرد جدید انجمن اولیا و مربیان عملی می شود

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارشناسان انجمن اولیا و مربیان مناطق تابع آموزش و پرورش استان البرز با اتخاذ رویکرهای جدید می توانند به ارتقای فعالیتها کمک کنند.

وی ادامه داد: کارشناسان انجمن اولیا و مربیان مناطق تابعه اداره کل استان البرز با رویکرد جدید گردهم آمده اند که این امر به منظور بررسی روند فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان انجام شده است.

مدیرکل آموزش پرورش استان البرز گفت: در این جلسه اعلام شده که گروه انجمن استان در نظر دارد رویکردی جدید درجلسات وگردهمایی ها در پیش گیرد و این امر دنبال می شود.

حلیمی افزود: طبق تصمیم گیری انجام شده، برای اینکه کارشناسان انجمن مناطق با آیین نامه ها و شرح وظایف مربوطه آشنا شوند، و یک بازخوانی در بین آنها صورت گیرد، آزمونی در این زمینه برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: همچنین علاوه بر مطالعه موارد مربوطه، برای ایجاد انگیزه به سه نفر برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.