  1. استانها
  2. البرز
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

حلیمی در گفتگو با مهر:

ارتقای فعالیتهای آموزشی در البرز با رویکرد جدید انجمن اولیا و مربیان عملی می شود

ارتقای فعالیتهای آموزشی در البرز با رویکرد جدید انجمن اولیا و مربیان عملی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: رویکرد جدید انجمن اولیا و مربیان در البرز موجب ارتقای فعالیتهای آموزشی و پرورشی می شود .

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارشناسان انجمن اولیا و مربیان مناطق تابع آموزش و پرورش استان البرز با اتخاذ رویکرهای جدید می توانند به ارتقای فعالیتها کمک کنند.

وی ادامه داد: کارشناسان انجمن اولیا و مربیان مناطق تابعه اداره کل استان البرز با رویکرد جدید گردهم آمده اند که این امر به منظور بررسی روند فعالیتهای انجمن اولیا و مربیان انجام شده است.

مدیرکل آموزش پرورش استان البرز گفت: در این جلسه اعلام شده که گروه انجمن استان در نظر دارد رویکردی جدید درجلسات وگردهمایی ها در پیش گیرد و این امر دنبال می شود.

حلیمی افزود: طبق تصمیم گیری انجام شده، برای اینکه کارشناسان انجمن مناطق با آیین نامه ها و شرح وظایف مربوطه آشنا شوند، و یک بازخوانی در بین آنها صورت گیرد، آزمونی در این زمینه برگزار می شود.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: همچنین علاوه بر مطالعه موارد مربوطه، برای ایجاد انگیزه به سه نفر برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1557298

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها